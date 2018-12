Praha - Knihu divadelníka Jana Schmida s názvem Improvizace, náhoda a jiné vyhlídky pokřtili v Praze. Režisér a výtvarník, zakladatel Studia Ypsilon a profesor DAMU Schmid v ní improvizaci povyšuje na základní způsob vnímání světa. Kmotry publikace, která navádí k větší všímavosti, se stali dramaturg Jaroslav Etlík, divadelní režisér a básník Miloš Horanský a herec Jan Jiráň.

"Kniha vznikala posledních deset let, ale táhne se od šedesátých let, jak autor přemýšlel o životě," uvedl Etlík.

Způsob uvažování i struktura Schmidovy knihy do jisté míry navazují na autorovy předchozí Epištoly v kapitolkách. V mnohém rovněž korespondují s poetikou otevřeného díla, kterou autor celý život vyznává a rozvíjí. Nezamýšlí se pouze nad světem umění, ale nabízí čtenáři svérázný vhled do zákonitostí běžného života. Kniha, kterou Schmid sám ilustroval, obsahuje například kapitoly s názvy O principu nahodilosti, Okolnosti improvizace, Jak je to s živým divadlem a čeho si málokdo povšimne nebo Hercům: Jak se vyvarovat škodlivých emocí, když chcete dobře hrát divadlo. Autor nabádá, jak smysluplněji žít a být v životě víc tvůrcem než pouhým pragmatikem.

Mezi dodatky a příležitostnými texty, které jsou v knize publikovány, je text Nadhled Zdeňka Hořínka, který byl dlouholetým dramaturgem, divadelním teoretikem a přítelem Ypsilonu, nebo text Studio Ypsilon a jeho liberecká historie. "Taková kniha by si zasloužila nekonvenční křest, bylo by potřeba ticho, tma a meditace," podotkl Horanský.

Letos v září jubilejní 100. reprízou hry Faust a Markétka pražské Studio Ypsilon vstoupilo do nové sezony, v níž slaví 55 let existence. "Zdá se, že v dnešním našem životě není po Faustovi ani památky, a přesto nás provází na každém kroku, vždyť co lidí by se jistě rádo upsalo k vlastnímu prospěchu jakémukoli ďáblovi, pro snadnější kariéru nebo prostě jen z důvodu neschopnosti vyřešit složitosti, kterým propadli," napsal do programu k inscenaci její režisér Schmid.

Schmid vynalezl jedinečnou metodu divadelní montáže, postavené na poezii a magii. Inscenoval mimo jiné Jarryho Krále Ubu (1974), Macbetha, hru Bůh Woodyho Allena a další. V Ypsilonce za více než půl století vznikly stovky inscenací, improvizovaných večerů i happeningů. Divadlem prošla řada osobností, některé jsou s ním téměř od počátku až dodnes. Vedle Schmida je to třeba herečka Jana Synková nebo skladatel Miroslav Kořínek.