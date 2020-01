Schleiss zajistil Vítkovicím výhru na ledě vedoucího Liberce

Liberec - Hokejisté dvanáctých Vítkovic zvítězili ve 42. kole extraligy na ledě vedoucího Liberec 2:1 po samostatných nájezdech a díky třetí výhře za sebou se vzdálili posledním Pardubicím na rozdíl pěti bodů. Domácí sice vedli od deváté minuty díky brance Radana Lence, ale na konci druhé části vyrovnal Jan Schleiss, který potom také rozhodl v rozstřelu. Bílí Tygři před vlastním publikem podlehli teprve podruhé z uplynulých 16 duelů.

Extraligový lídr vstoupil do utkání aktivněji. První velkou šanci měl na začátku čtvrté minuty Lenc, jeho dvojitou dorážku ale hostující brankář Dolejš pokryl. Hosté odpověděli střelou Hrušky, která rozezvučela konstrukci Hrachovinovy branky.

Domácí příznivci si zabouřili v deváté minutě. Po rozebrání vítkovické obrany putoval puk po ose Hudáček, Birner k zakončujícímu Lencovi, který doklepl do prázdné branky. Ve 14. minutě se individuálně uvolnil Birner a jeho střela orazítkovala horní tyč. Rozhodčí celou situaci přezkoumali a gól to nebyl. Hosté zahrozili v závěru třetiny při přesilovce, Bukarts dokonce Hrachovinu překonal, ale ještě před brankovou čárou puk odpálil do bezpečí Knot.

Hned v úvodu druhé třetiny hráli hosté přesilovku, ale nic z ní nevytěžili. Podobně se vedlo později domácím. Ti vážněji zahrozili až ve 28. Minutě, kdy Graborenko vyslal do úniku Zachara, ale ten mířil mimo Dolejšovu branku. O chvíli později pálil Hudáček a nastřelil tyčku.

Hosté se postupně osmělovali a i díky další početní výhodě se dostali do tempa. Svoji zvýšenou aktivitu korunovali ve 39. minutě. Hruška povedenou kličkou obešel Hanouska, ale jeho střelu Hrachovina vyrazil. Na dorážku Jana Schleisse už byl ale i přes enormní snahu krátký.

Domácí hned v úvodu zahrozili v přesilovce, o něco později se dostal před Dolejše Lenc. Skóre se ale nezměnilo. Na druhé straně měli stoprocentní šanci hosté. Havlín fauloval unikajícího Schleisse, ale Bukarts nařízené trestné střílení neproměnil. Bílí Tygři pak hosty sevřeli v polovině třetí třetiny před jejich brankou, ale žádná ze střel nenašla cestu do sítě.

Moc ale nechybělo vzápětí na druhé straně, Dej orazítkoval tyčku Hrachovinovy branky. Další minuty byly ve znamení úporné snahy domácích o zteč vítkovické branky. Hosté se omezili jen na bránění nerozhodného výsledku. To se jim také povedlo. Na řadu tedy přišlo prodloužení.

V nastaveném čase měli puk na hokejkách většinu času domácí, Dolejš ale držel Vítkovicím naději. Neuspěli Zachar a Birner. Na druhé straně zahrozil Hruška. Ani prodloužení branku ale nepřineslo. V nájezdech se prosadili pouze hostující Schleiss a Hruška.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Hokej se stále hraje na góly a ne na kontrolu kotouče, kterou jsme měli po většinu utkání lepší. Nepodařilo se nám ale vstřelit branky, soupeř vyhrál díky nájezdům. Myslím, že jsme měli být důraznější v zakončení a některé šance řešit jinak. Byl to zápas, kdy se to otočilo proti nám po gólu na 1:1. Pak jsme znervózněli a bylo to těžší a těžší. Respekt k soupeři, výborná defenzivní hra, pokrytý předbrankový prostor. Byl to pro nás velice těžký zápas. Samozřejmě nejsme spokojeni."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Domácí byli ve dvou třetinách jasně lepší, ale my jsme měli skvělého Dolejše v brance. Ve třetí třetině už to bylo vyrovnanější, měli jsme i šance a dokonce samostatný nájezd, který jsme nedali. Myslím, že domácí pak trochu znervózněli. My jsme začali více a více bojovat a ubojovali jsme to do remízy. Skvělý výkon gólmana pokračoval po šedesáti pěti minutách i v nájezdech, kde jsme dokázali najít dva střelce a tím si vezeme úžasné dva body."

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Lenc (Birner, L. Hudáček) - 39. Schleiss (J. Hruška), rozhodující sam. nájezd Schleiss. Rozhodčí: R. Svoboda, Bejček - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 6956.

Liberec: Hrachovina - Šmíd, Knot, Derner, Hanousek, Graborenko, Kunst - Lenc, L. Hudáček, Birner - Zachar, Marosz, A. Musil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, D. Špaček, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Vítkovice: Dolejš - Gregorc, Rosandič, L. Kovář, Štencel, R. Černý, Výtisk, Kvasnička - Lakatoš, J. Hruška, Roberts Bukarts - Schleiss, R. Veselý, Indrák - Mallet, O. Roman, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.