Schimano chce rozšířit výrobu, žádá o slevu na dani z příjmů

Praha - Společnost Shimano Czech Republic, výrobce cyklistických součástek, chce rozšířit svou výrobu v Moravskoslezském kraji. Vytvoří tím 20 nových pracovních míst. Jde o investici zhruba za 185 milionů korun. Firma žádá formou investiční pobídky o slevu na dani z příjmů. Vyplývá to z materiálů, které by na pondělním jednání měla projednat vláda. Podle loňské novely zákona kabinet musí schvalovat všechny investiční pobídky, nejen velké strategické projekty.

Investiční akce společnosti Shimano by podle státní agentury CzechInvest měla do státního rozpočtu za deset let přinést asi 97 milionů korun. Slevu na dani z příjmů chce firma vyčerpat v prvních pěti letech, což znamená podporu zhruba 46 milionů korun. Rozšíření výroby navíc podle Shimano přispěje ke zvýšení dodávek o 11 procent. Podle statistik z posledního roku má firma asi 45 procent dodávek od českých podniků, z toho zhruba 37 procent od malých a středních podnikatelů.

Přidanou hodnotou pro kraj bude podle vládního materiálu 20 nových pracovních míst v Karviné, z nichž polovinu obsadí uchazeči znevýhodnění na trhu práce. Podle údajů Úřadu práce ČR podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji stoupl v červnu o 0,1 procentního bodu na 5,4 procenta, což je nejvyšší nezaměstnanost v zemi. Práci na konci měsíce nemělo 44.197 lidí, o 959 více než na konci května.

Slabou stránkou projektu podle vládního materiálu je, že investiční akce nenavazuje na vlastní výzkum, a nemá tak vzhledem k současné hospodářské úrovni ČR dostatečnou přidanou hodnotu.

Žádost o investiční pobídku firma podala loni 30. září. Je to první projekt předložený po nabytí účinnosti novely zákona. Podle ní vláda musí o návrhu rozhodnout do tří měsíců od jeho předložení. Novela by měla posílit mezinárodní konkurenceschopnost ČR, snížit se mají také nároky na státní rozpočet. Ministerstvo průmyslu a obchodu dříve uvedlo, že očekává pokles počtu žádostí o investiční pobídky z výroby s nižší přidanou hodnotou. Firmy totiž prostřednictvím Hospodářské komory žádaly, aby stát investiční pobídky poskytoval jen ve výjimečných případech, převážně ale pro investice s mimořádnou přidanou hodnotou.