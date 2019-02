Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vyzve dnes na koaliční radě ostatní minstry k hledání úspor. Novinářům to řekla po jednání vlády. Ministři před jednáním odmítali škrty v investicích. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zdůraznila, že nechce šetřit na pomoci sociálně slabým skupinám.

Schillerová uvedla, že se na koaliční radě povede debata o podobě rozpočtu na rok 2020. "Co se týče ministerstva financí, já vyzvu koaliční partnery, aby přišli s návrhy na případné úspory, hledání efektivního snižování nákladů v rámci svých resortů," řekla.

"Je jasné, že škrty budou. Je dobře, že paní ministryně to avizuje dostatečně včas, o to více času bude se na to dostatečně připravit. Ty věci mají setrvačnost, především v té oblasti personální," řekl vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Zdůraznil, že bude usilovat o zachování investiční části rozpočtu.

Stejně se vyjádřila i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). "Já určitě vím o nějakých úsporách, určitě můžeme šetřit, ale určitě to nebudu dělat na úkor investic. To je zásadní, my jsme investiční vládou a musíme investovat pro naši budoucnost," řekla.

Maláčová uvedla, že debata o škrtech je teprve na začátku. "My jsme jako sociální demokracie řekli, že debatám o úsporách se nebráníme, zároveň ale musíme začít debatu o nových státních příjmech," uvedla. "Naše priority nadále trvají, já pevně doufám, že se nebude šetřit na těch potřebných, zejména na rodinách s malými dětmi, na seniorech, na zdravotně postižených. To by opravdu nešlo," dodala.

Maláčová také předpokládá, že se na koaliční radě bude jednat o rodinném balíčku, který připravuje ministerstvo práce. Podle Schillerové se povede debata i o opatřeních, která se týkají chudoby a která má předložit ministerstvo práce.