Schillerová: Vládní rozpočtová novela je neúsporná, lidem a firmám nepomáhá

Praha - Vládní rozpočtová novela prohlubující letošní schodek na 330 miliard korun je "obrovsky neúsporná", a navíc nepomáhá lidem ani firmám, řekla novinářům předsedkyně sněmovního klubu opozičního ANO Alena Schillerová. Poslanci hnutí budou při sněmovním projednávání úpravy letošního rozpočtu, jak ji navrhl koaliční kabinet Petra Fialy (ODS), překládat pozměňovací návrhy. Novelu jako celek ANO nepodpoří.

Někdejší ministryně financí Schillerová poukazovala na to, že Fialova vláda má v porovnání s původním návrhem letošního státního rozpočtu někdejšího kabinetu Andreje Babiše (ANO) v příjmech o více než 127 miliard korun navíc. Navzdory tomu rozpočtové výdaje překročí dva biliony korun. "Nevidíme, že by byla tato obrovská čísla přetavena do pomoci občanům, do pomoci firmám," zdůraznila Schillerová. Ačkoli Fialův kabinet slíbil konsolidaci veřejných financí, pokračuje podle ní v zadlužování.

Návrh rozpočtu Babišovy vlády, který poslanci v souvislosti s povolební změnou politických sil neschvalovali, předpokládal deficit 377 miliard korun. V březnu Sněmovna schválila letošní rozpočet Fialovy vlády se schodkem 280 miliard korun. Fiala ve středu uvedl, že při přípravě rozpočtu nikdo nemohl vědět, že Rusko zahájí vojenskou invazi na Ukrajinu, která má přímý i nepřímý dopad na Česko i na jeho hospodaření. Schillerová se ale pozastavila nad tím, že reálně má jít na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny zhruba 22 miliard korun. Rozpočet schválený v březnu označila za "cár papíru". Fialova vláda podle Schillerové totiž nyní musí dorovnat škrty, které původně provedla.

"Určitě budeme mít pozměňovací návrhy, zatím jsme nediskutovali konkrétní," pokračovala Schillerová. Obecně zmínila, že stále chybí sedm miliard korun na opravy železnic. Místopředsedkyně Sněmovny a stínová ministryně vnitra za ANO Jana Mračková Vildumetzová mluvila mimo jiné o větší potřebě investic do obměny hasičské techniky a stínový ministr práce a sociálních věcí a poslanec ANO Aleš Juchelka o vyšší částce dofinancování sociálních služeb.

Příjmy návrhu novelizovaného rozpočtu činí 1,678 bilionu korun, výdaje 2,008 bilionu korun. Sněmovna by mohla projednat předlohu v září. Vláda má v dolní komoře většinu 108 z 200 hlasů, lze předpokládat, že bude schválena. Schillerová zdůraznila, že ANO nebude projednávání rozpočtové novely obstruovat.