Schillerová se ve Sněmovně postavila proti odškodňovacímu zákonu

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) podpořil dnes před poslanci zavedení korespondenční volby ze zahraničí. K opozičnímu návrhu ale má výhrady. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) odmítla opoziční odškodňovací zákon. Poslanci se k předlohám sešli na mimořádné schůzi svolané z podnětu opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Je možné, že Sněmovna návrh programu nakonec neschválí a schůze se neuskuteční.

Odškodňovací zákon reagující na nynější koronavirovou krizi a související omezení podnikání obsahuje podle Schillerové řadu podstatných nedostatků. Umožňuje třeba zneužití pomoci tím, že nestanovuje, zda jde o fixní náklady vzniklé ještě před příchodem pandemie, nebo až po ní, uvedla. Ministryni také vadí, že návrh přesně nevyčísluje dopady na státní rozpočet.

"Předložený odškodňovací zákon je velmi obecný a povrchní," řekla Schillerová. Individuální náhrady považuje za vhodnější řešení.

Petříček poznamenal, že Češi pobývající v cizině mají ke své vlasti vztah a chtějí mít možnost o osudu země spolurozhodovat. "Osobně jsem pro to, abychom zavedli korespondenční hlasování co nejdříve," řekl. Nesouhlasí s tím, že korespondenční volba je cesta k manipulaci voleb, jak tvrdí s odvoláním na nedávné události ve Spojených státech při volbě prezidenta například opoziční hnutí SPD. "Americké soudy rozhodly, že k manipulaci nedošlo," zdůraznil ministr.

Ocenil, že se část opozice korespondenční volbě věnuje, k návrhu ale vznesl řadu připomínek. Petříček poukázal mimo jiné na to, že znění novely by neumožnilo volit Čechům v zahraničí korespondenčně už v říjnových sněmovních volbách a obecně by neumožnilo takto hlasovat při mimořádných sněmovních volbách. Úprava by administrativně zatížila zastupitelské úřady, do některých oblastí by navíc nebylo možné zaslat hlasovací lístky včas, uvedl. Zpochybnil také to, že by se započítávaly jen hlasy doručené do zahájení hlasování. Předloha by se musela podle Petříčka upravit tak, aby byla praktická a nevyvolávala by pochyby.