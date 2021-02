Schillerová s Havlíčkem chystají nový systém kompenzací

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) navrhli nový systém podpory podnikatelů. Kompenzační bonus podnikatelům stoupne z 500 na 1000 korun denně. Zaměstnavatelé dále získají 500 korun denně na každého zaměstnance. Hlavní kritériem bude v obou případech splnění poklesu tržeb o nejméně 50 procent. Pokračovat bude také program Antivirus, případně další podpory, která na program Antivirus navazují. Pro kongresy a veletrhy vznikne zvláštní program. ČTK to sdělilo ministerstvo financí. Na návrh upozornila Česká televize.

"Nový systém přinese rychlejší pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují. Znamená také více peněz poškozeným živnostníkům a podnikatelům. Jeho pilířem budou programy, které se osvědčily a které fungují. Tyto programy by měly být rozšířeny a otevřeny většímu počtu subjektů. Naopak programy, které se ukázaly jako problematické, budou utlumeny," uvedlo MF.

Podle úřadu se tak celkově systém podpory zjednoduší a dosáhne na něj více podnikatelů. Cílem je podle úřadu vyloučit případy, kdy někteří poškození podnikatelé na žádný z programů nedosáhli. "Nové nastavení zároveň přinese významné administrativní úspory jak na straně příjemců, tak na straně státních institucí," dodalo MF.

Finanční správa eviduje k dnešku 587.406 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, v souvislosti s podzimními vládními opatřeními. Dosud vyplatila 549.714 žádostí za 4,9 miliardy korun. Za jarní období správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

Nárok na kompenzační bonus 500 korun denně náleží podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni.

Z programu Antivirus stát proplácí příspěvkem A celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39.000 korun. Příspěvkem B úřady práce dorovnávají 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29.000 korun.

Podle původních evropských pravidel měl program Antivirus fungovat nejvýš rok. Evropská komise ale lhůtu prodloužila do konce roku a zvýšila i celkovou částku, kterou mohou firmy získat. Antivirus tak může vláda znovu prodloužit.