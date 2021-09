Schillerová: Růst platů o inflaci je podle Zemana maximum možného

Lány (Kladensko) - Navýšení platů státních zaměstnanců o inflaci je v rámci rozpočtu na příští rok podle prezidenta Miloše Zemana maximum možného. Po setkání s prezidentem na zámku v Lánech to dnes uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Nárůst o inflaci navrhuje hnutí ANO, přičemž premiér Andrej Babiš v pondělí po jednání tripartity zmínil 1400 korun. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) trvá na navýšení o 3000 korun. Odbory jsou pro tento návrh, nebo pro růst o šest procent. Zaměstnavatelé s paušálním přidáním nesouhlasí.

Fotogalerie

Návrh rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 376,6 miliardy korun, by podle Schillerové měla vláda projednat a zřejmě i schválit v pondělí 27. září. Do konce měsíce jej musí poslat do Sněmovny. Ta ho ale v současném složení už zcela jistě neschválí. Vláda tak bude muset po volbách rozpočet znovu projednat a předložit nové Sněmovně. Schillerová dnes uvedla, že Zeman chce o rozpočtu jednat znovu právě po říjnových volbách. Při dnešním jednání podle ministryně nebyla vůbec řeč o případném vetu nebo zásadních výhradách.

Po srpnovém jednání v Lánech přitom prezident podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka označil tehdejší návrh za málo úsporný a nedostatečně investiční. Bez patřičných změn úspor a investic by zvažoval vetování rozpočtu, uvedl tehdy mluvčí. Schillerová v úterý vysvětlila, že prezident kritizoval první červnový návrh rozpočtu. Ten počítal se schodkem 390 miliard korun a nižšími investicemi. V novém návrhu je MF naplánovalo na 218 miliard korun. Dalšími prioritami rozpočtu jsou podle ministryně kromě úspor na provozu státu také růst důchodů o 797 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, opětovné zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč nebo podpora vědy a výzkumu. Celkové příjmy MF v novém návrhu zvýšilo proti červnové verzi o 57,6 miliardy na 1543,3 miliardy korun a výdaje o 44,2 miliardy korun na 1919,9 miliardy korun.

Ve veřejném sektoru v prvním čtvrtletí pracovalo 699.400 lidí. Pokud by všichni měli dostat od ledna 3000 korun navíc, bylo by to 25,2 miliardy. Při nárůstu o inflaci by to bylo podle Schillerové kolem 12 miliard korun. V pondělí řekla, že při této částce by se zachoval navrhovaný schodek rozpočtu.