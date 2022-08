Schillerová: Poslanci ANO budou k novele o pojištěncích mluvit dlouho

Praha - K novele o snížení plateb za státní pojištěnce budou dnes poslanci opozičního hnutí ANO ve Sněmovně velmi dlouho mluvit. Na tiskové konferenci to řekla předsedkyně klubu Alena Schillerová. Zařadit chce hnutí ANO také bod ke stanovení maximálních cen energií. ANO je připraveno podpořit vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance (NATO) i zrychleně v prvním čtení.

K novele o snížení zdravotních plateb státu za děti, studenty, důchodce nebo nezaměstnané na zbytek roku má ale řadu výhrad a hodlá na plénu argumentovat dlouhou dobu.

"Naše vláda navyšovala peníze, protože byly velmi vysoké náklady kvůli covidu. Nechtěli jsme, aby zdravotní péče byla jakkoli omezována nebo limitována," řekla Schillerová.

Snížením úhrad do veřejného zdravotního pojištění chce stát ušetřit v letošním rozpočtu 14 miliard korun. Nová částka je navržena tak, aby stát za celý letošek odvedl do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.

Opoziční představitelé podobně jako prezident, který novelu vetoval, tvrdí, že nižší platby mohou ohrozit kvalitu a dostupnost péče. Vládní činitelé takové obavy opakovaně odmítli. Zástupci koalice včetně ministrů zdravotnictví a financí předpokládají, že Sněmovna Zemanův postoj přehlasuje. Potřeba je k tomu nejméně 101 poslaneckých hlasů, koalice jich má v plném složení 108.

Podle Schillerové se ale vysoká inflace projevuje i ve zdravotnictví - rostou ceny léků, lékařských úkonů, energií, rostou platy. Rezervy zdravotních pojišťoven tím podle ní budou velmi rychle ztenčené. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) před několika týdny napsal, že veřejné zdravotní pojištění mělo v prvním pololetí zisk šest miliard korun a zůstatky na účtech téměř 60 miliard.

Místopředseda klubu a hnutí ANO Karel Havlíček chce na dnešní jednání zařadit bod k diskusi nad zastropováním cen energií. Je podle něj jediným řešením energetické krize. Považuje za nezbytné prodiskutovat možné varianty, i to, jak se postavit k energetické společnosti ČEZ, zda by měl stát vykoupit akcie minoritních akcionářů. Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek mají minoritní akcionáři. Kabinet by se podle Havlíčka měl zamyslet nad tím, zda by se Česko nemělo stáhnout z burzy v Lipsku.

SPD doufá, že hlasování o nedůvěře bude ještě před zářijovými volbami

Předseda opozičního SPD Tomio Okamura doufá, že hlasování o nedůvěře vládě se ve Sněmovně uskuteční před komunálními a senátními volbami. Řekl to na dnešní tiskové konferenci před schůzí dolní komory. Volby se konají 23. a 24. září. SPD podle Okamury připojí podpisy pod podnět hnutí ANO, jehož poslanci se na záměru vyvolat hlasování shodli ve čtvrtek.

Důvodem je aféra kolem kontaktů nového ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v korupčním případu Dozimetr a složitá hospodářská situace, kterou kabinet podle zástupců ANO neřeší. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že pokus o vyslovení nedůvěry kabinetu nebude úspěšný.

Podnět k vyslovení nedůvěry vládě musí podepsat nejméně 50 poslanců. K projednání návrhu musí předsedkyně Sněmovny svolat schůzi dolní komory podle jednacího řádu neprodleně. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová ve čtvrtek večer uvedla, že pod žádostí je zatím více než 40 podpisů poslanců, kteří se účastnili jednání frakce. Další podpisy očekává dnes. Žádost o svolání schůze chce klub podat co možná nejdříve.

Okamura uvedl, že předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nemá důvěru SPD, a vyzval ji, aby nezneužívala své postavení, nevykládala si jednací řád Sněmovny svévolně a opravdu neprodleně schůzi svolala. SPD podle něj chtěla vyvolat hlasování o nedůvěře už dříve, tehdy se ale nechtělo připojit ANO.

Důvodem, proč by podle SPD měla padnout vláda, je kromě aféry kolem Mlejnkových kontaktů s Redlem také nedostatečný vládní boj s inflací a vysokými cenami energií.

SPD chce dnes na plénu opět dlouze hovořit k novele o snížení plateb za státní pojištěnce, kterou Okamura nazval asociálním zákonem. Poslanci budou vystupovat během úvodní části, budou navrhovat změny programu a při jednání o novele vystoupí všichni poslanci SPD.

Místopředseda hnutí Radim Fiala hovořil o tom, že vládní pomoc lidem s cenami energií je nedostatečná. Za cestu považuje odejít z komoditní lipské burzy a stanovit maximální ceny, o čemž hovoří i další opoziční hnutí ANO.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve středu uvedl, že jednou z možností je stanovení maximální ceny na celoevropské úrovni. "Celoevropské zastropování cen není možné z jednoduchého, prostého důvodu, že každá země v Evropě má jiný energetický mix, vyrábí energii z jiných zdrojů. Dohodnout se na nějaké ceně, na zastropování je celoevropsky nemožné," poznamenal Fiala.