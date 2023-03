Jurečka bude o důchodové reformě postupně jednat s opozicí i sociálními partnery

Praha - Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) bude o důchodové reformě diskutovat s opozicí i sociálními partnery, očekává sérii jednání. Probrat chce také úpravu valorizačního mechanismu. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády. Dnes odpoledne se Jurečka sejde se zástupci hnutí ANO. Předsedkyně klubu Alena Schillerová od jednání očekává především data. Zatím dostala jen sadu otázek, sdělila dnes novinářům.

Česká televize v neděli uvedla, že ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo nový návrh na další zpomalení růstu důchodů. Podle jedné z variant by důchodci při mimořádné valorizaci kvůli vysoké inflaci dostávali stejnou jednorázovou částku 5000 korun. Další varianta počítá se zrušením mimořádné valorizace, inflaci by penzistům stát kompenzoval při řádné lednové valorizací. Třetí možností je snížení mimořádné valorizace důchodů jen na polovinu růstu inflace, zatímco dosud zahrnuje celý nárůst cen.

"Budeme probírat postupně jednotlivá témata, jak systém stabilizovat. Budu chtít slyšet jasné názory opozice, jaká řešení by volili oni," uvedl Jurečka. Prodiskutovat chce také úpravu dlouhodobého valorizačního mechanismu. Po setkání s ANO chce jednat s dalším opozičním hnutím SPD, se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Je podle něj nutné najít maximální možnou shodu, protože reforma není na jedno volební období, ale na desítky let.

"Především očekávám podklady, protože to, co jsem dostala, tak je sada otázek pro opozici," uvedla dnes Schillerová. "I ta sada otázek, která byla nám zaslána, tak se pořád točí kolem prvního pilíře," doplnila. Podklady, které zatím má, vnímá jen jako jakési návrhy k parametrickým změnám. Experti dlouhodobě poukazují na to, že čeští penzisté mají většinu svého příjmu z veřejného systému, tedy z takzvaného prvního pilíře.

Podle expertů Česko zásadní reforma nečeká, upraví se nejspíš jen parametry dosavadního systému. Mezi ně patří výše odvodů, důchodový věk či výše penze, tedy její poměr k průměrné mzdě. Roli hraje také podoba valorizace. Podle expertů je nutné upravit i podmínky spoření na stáří. Lidé by si měli odkládat víc peněz, naspořenou částku by pak měli čerpat postupně jako doplnění k důchodu.

Podle vládního programového prohlášení by měl mít důchod tři části - základní, zásluhovou a naspořenou. Základní část penze se stanoví s ohledem na důstojnost ve stáří i na finanční možnosti státu. V zásluhovém díle se odrazí výše odvodů a počet dětí. Ke spoření se má zřídit státní či veřejnoprávní fond. Zachovat se má i nynější penzijní spoření. Povinná doba pojištění pro získání důchodu se má zkrátit. Umožnit se má dřívější penze pro náročné profese, přispívat na ni mají víc zaměstnavatelé. Podpořit se má práce v důchodovém věku.