Schillerová: Obce letos i příští rok vykážou přebytek hospodaření

Praha - Obce, kterých je v Česku zhruba 6250, by měly letos a příští rok ukončit hospodaření s přebytkem, ten bude ale klesat. Za celý letošní rok očekává ministerstvo financí přebytek hospodaření obcí zhruba dvě miliardy korun a příští rok pokles na zhruba 0,6 miliardy korun. Na dnešní konferenci k financování obcí to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Neočekává, že by letos obcím stouplo zadlužení.

Za celý loňský rok obce hospodařily s přebytkem 8,3 miliardy korun, což bylo meziročně o 13,2 miliardy korun méně. Letos ke konci září obce hospodařily s přebytkem 30,5 miliardy korun, tedy meziročně o 12,1 miliardy korun více.

Daňové příjmy obcí by za celý letošní rok měly podle ministryně stoupnout o 7,6 procenta na 243,3 miliardy korun. Příští rok MF čeká nárůst příjmů daňových příjmů obcí o 16,8 miliardy korun, tedy o 6,8 procenta. "Na celkových příjmech obcí se daňové příjmy podílí z 68 procent," upozornila Schillerová.

Loni příjmy obcí činily loni 330,9 miliardy korun, což byl meziroční růst o 36,6 miliardy korun. Výdaje obcí meziročně stouply o 49,8 miliardy na 322,6 miliardy korun.

Příjmy obcí a krajů jsou tvořeny například penězi ze sdílených daní, mezi které patří daň z přidané hodnoty, daně z nemovitosti nebo daně z příjmu. Dále dostávají peníze ze státního rozpočtu například na činnosti související s rozšířenou působností obcí nebo kraje na financování sociálních služeb.

Schillerová dále upozornila, že se mezi lety 2013 až 2018 klesla zadluženost obcí o zhruba 24 miliard korun, tedy o 26 procent. "A dluh obcí by neměl vzrůst ani v roce 2019," uvedla ministryně. Loni dluhy obcí meziročně klesly o 400 milionů na 68,6 miliardy korun. Z 6254 obcí jich bylo loni zadluženo 3198, meziročně o 64 méně.