Praha - Obce, kterých je v ČR zhruba 6250, by měly za celý letošní rok hospodařit stejně jako v předchozích letech s přebytkem. Ten by měl ale za letošní rok klesnout na 17,7 miliardy korun z loňských 21,4 miliardy korun. V roce 2019 by měl přebytek obcí dále klesnout na 14,4 miliardy korun. Na dnešní konferenci k financování obcí to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Celkové příjmy obcí by letos měly stoupnout o 12,5 procenta na 331 miliard korun. Celkové výdaje obcí by pak měly letos stoupnout o 14,8 procenta na 313,3 miliardy korun, odhaduje MF. Příští rok by podle Schillerové měly příjmy obcí stoupnout na 337,8 miliardy koruna a výdaje na 323,4 miliardy korun.

Daňové příjmy obcí by za celý letošní rok měly stoupnout o 12,3 procenta na 231,7 miliardy korun. Příští rok by pak daňové příjmy obcí měly stoupnout na 246,3 miliardy korun. Daňové příjmy tak tvoří zhruba 70 procent celkových příjmů obcí.

Schillerová zároveň uvedla, že neplánuje zvyšování podílu obcí na rozpočtovém určení daní. Mezi tzv. sdílené daně patří DPH, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z hazardu a daň z nemovitých věcí. Jejich výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadá 8,92 procenta a na obce 23,58 procenta z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, daně z příjmu fyzických osob vybíraných srážkou a DPH. U DPH podíl obcí letos stoupl z 21,4 procenta.

Z dřívějších údajů MF vyplývá, že obce za tři čtvrtletí hospodařily s přebytkem 18,4 miliardy korun, což je meziročně o 13,3 miliardy korun méně. Celkové příjmy obcí činily za tři čtvrtletí 239,9 miliardy korun, což je meziroční růst o 24 miliard korun. Výdaje obcí meziročně stouply za tři čtvrtletí o 37,3 miliardy na 221,5 miliardy korun.