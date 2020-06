Schillerová neuvažuje o snížení DPH na potraviny

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) neuvažuje o snížení DPH na potraviny, které chce navrhnout Svaz obchodu a cestovního ruchu. Uspořené desítky miliard by zůstaly ve zvýšených maržích obchodních řetězců a lidem by to potraviny nezlevnilo, řekla dnes Schillerová v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Opozice většinou souhlasí se snížením daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny z 15 procent na deset. ODS či TOP 09 chtějí jednu nižší sazbu DPH, a to desetiprocentní, pro veškeré položky, které nyní podléhají některé ze snížených sazeb. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza před týdnem uvedl, že svaz snížení DPH na potraviny po vzoru Německa navrhne.

Podle Schillerové není Česko v situaci Německa, kde si řetězce jednak nedovolí po snížení DPH ceny nesnižovat, a jednak tam jde z větší části o domácí firmy. V Česku jsou převážně zahraniční sítě, takže příjmy z vyšších marží by nezůstaly v zemi.

Podle Schillerové by naopak bylo načase, aby se tuzemské obchodní řetězce o marže podělily s lidmi, protože je mají již v současnosti nehorázně vysoké.

Ministryně zároveň uvedla, že v příštím roce bude schodek rozpočtu vyšší než před krizí zvažovaných 40 nebo 50 miliard korun. Přesné číslo ale nechtěla uvést. Na návrhu začne ministerstvo pracovat v srpnu a předložit vládě jej hodlá do konce září. O měsíc později má jít do Poslanecké sněmovny. Pro letošní rok ministerstvo počítá se schodkem 500 miliard Kč.

Schillerová nepočítá s tím, že by do konce volebního období přišla s nějakým návrhem změny daní, který by pomohl kompenzovat ztráty ve státním rozpočtu. Podle ministryně by měl stát postupně rušit daňové výjimky, které dohromady mají dopad na státní rozpočet okolo 300 miliard korun. "Je to velmi těžké zrušení každé výjimky prosadit," uvedla. Dodala, že i rušená daň z nabytí nemovitosti byla jednou velkou výjimkou, protože daň platily jen fyzické osoby.