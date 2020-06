Schillerová nepodporuje státní záruku pro Smartwings

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nepodporuje státní záruku pro leteckou skupinu Smartwings. V debatě Partie televize Prima řekla, že nezaznamenala, že by se nyní o nějaké konkrétní podpoře jednalo. Podle serveru Lidovky.cz společnost požádá stát o půjčku 900 milionů korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nepodporuje státní záruku pro leteckou skupinu Smartwings. V debatě Partie televize Prima dnes řekla, že nezaznamenala, že by se nyní o nějaké konkrétní podpoře jednalo. Podle serveru Lidovky.cz společnost požádá stát o půjčku 900 milionů korun. Další zhruba miliardu korun by do firmy měli vložit její akcionáři. Valná hromada firmy se ve čtvrtek dohodla, že v případě dohody se státem budou záchranu firmy financovat všichni akcionáři. Dopravce názor ministryně překvapil.

Schillerová dnes řekla, že státní záruka její podporu rozhodně nemá. "Jak sleduji ten vývoj, tak si myslím, že podpora pro Smartwings není na pořadu dne jako taková. V tuto chvíli jsou tam akcionáři a ti se vyjádřili k podpoře společnosti," řekla v diskusi ministryně. Státní záruka by podle ní byla v Parlamentu těžko obhajitelná, když by měla být jen pro jednu firmu. "To byla věc, kterou jsem nepodporovala od samého začátku," uvedla.

"Pokud se česká vláda rozhodne nepomoci české letecké společnosti, zvolí zcela odlišný postup, než volí ostatní státy nejen v EU, které svým aerolinkám pomáhají," sdělila dnes ČTK mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Vyjmenovala několik leteckých společností, které podle ní stát podpoří. Mezi nimi například Lufthansu, Ryanair, Easy jet, Delta, JetBlue nebo American Airlines.

Garance za úvěr nebo půjčka, o kterou Smartwings žádá, jsou podle dopravce pouhým zlomkem v porovnání s tím, v jakých částkách jsou pomoci poskytovány aeroliniím ze strany všech nejen evropských států. Dufková upozornila, že letecká společnost se do současné situace nedostala vlastní vinou. "Pro tak velké firmy jako Smartwings stát bohužel nepřipravil během tří měsíců žádný program podpory a soustředil se pouze na pomoc malým a středním firmám. Vypsané programy jako COVID participaci Smartwings na žádném z nich neumožňují," dodala mluvčí.

Záležitost nyní náleží do pravomoci ministerstva průmyslu, řekla dnes Schillerová. "Ale nezaznamenala jsem, že by konkrétní podpora byla na stole, že by o ní bylo jednáno," řekla. Kromě státní záruky, se kterou nesouhlasí, nevidí ani žádný jiný způsob, jak situaci Smartwings řešit. V polovině května Schillerová řekla, že jí nedává smysl nic jiného, než aby stát koupil ve Smartwings stoprocentní podíl. Uvedla tehdy, že kapitálový vstup státu je logickou možností.

Opozice případnou státní pomoc kritizuje. Podle ní firma není strategickým podnikem. "I Smartwings mají možnost si požádat o ty standardní nástroje, jako je program Antivirus. Nevidím důvod, proč by měla tato firma, která není strategické hodnoty pro ČR, získávat nějakou nadstandardní pomoc proti ostatním," řekla na Primě šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Valná hromada společnosti se ve čtvrtek dohodla, že záchranu firmy budou při dohodě se státem financovat všichni akcionáři. Zároveň byl schválen finanční plán, který má vycházet ze závěrů expertní komise ministerstva dopravy. Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.

Zástupci vlády v minulých týdnech připustili, že by stát mohl dopravci pomoci, například formou úvěru, garance za komerční půjčku, nebo i odkupem. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) koncem května uvedl, že Smartwings jsou strategickou firmou, preferuje však řešení v rámci společnosti a případný odkup firmy je až poslední variantou. Samotná společnost uvedla, že nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti.

Skupina Smartwings loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Nyní čelí finančním problémům kvůli propadu zájmu o cestování v důsledku koronavirové krize.