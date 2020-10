Schillerová nepodporuje další odpuštění odvodů firmám do 50 lidí

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se nestaví pozitivně k možnému obnovení programu Antivirus C, tedy odpuštění odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců. Opatření platilo od června do srpna. Schillerová ale nechce znovu zavádět podobné plošné kompenzace, nýbrž cílené, řekla novinářům po dnešním jednání s koaliční ČSSD o návrhu státního rozpočtu pro příští rok.

Schillerová naopak podporuje prodloužení programu Antivirus A, jímž stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy.

"Máme celou řadu programů, které běží, nejsou vyčerpány, například COVID Kultura, COVID Sport. Případně se budeme bavit o tom, že by se navýšily tak, jak bude potřeba," řekla Schillerová. Podle ní stát nevypíná ekonomiku, a tak není nutné dělat plošná opatření, ale spíše zacílená.

Antivirus C je podle ní ale plošná podpora. "Celá řada firem teď normálně funguje, má normální obraty, neděláme žádné vypnutí ekonomiky," dodala. Naopak je pro prodloužení programu Antivirus A i po říjnu, neboť se podle ní nestihnou do té doby schválit nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Připustila, že doznají změn.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci při ekonomických potížích. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Podle vládní novely by přesné podmínky nastavil kabinet ve svém nařízení po projednání s tripartitou. Stanovil by region, odvětví, rozsah zkrácené práce i dobu, po kterou by část mzdy vyplácel stát.

Pracovník by doma mohl zůstat až čtyři dny v týdnu. Dostával by za neodpracované hodiny 70 procent čistého, nejvýš ale do celostátní průměrné mzdy. Podpora by se mohla vyplácet maximálně rok. Dostat by ji mohli zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou, kteří jsou v podniku aspoň čtvrt roku. Státní příspěvek by se jim zahrnul do příjmu, dlužníkům by se z něj strhávalo a zohledňoval by se při vyplácení dávek.

Otevřená je Schillerová i k debatě o pokračování programu Antivirus B, který pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 korun superhrubé mzdy. Podmínky programu by se ale podle ní měly přepracovat.

O podpoře pro odvětví omezená vládou v souvislosti s koronavirem bude dnes večer jednat ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) se zástupci podnikatelů. Kvůli rostoucímu počtu potvrzených případů nákazy vláda ve čtvrtek schválila přísnější restrikce v boji proti koronaviru. Hned dnes už se nemohly otevřít fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny nebo zoologické zahrady. Restaurace musejí zavřít ve 20:00, k jednomu stolu mohou usadit nejvýše čtyři hosty. Ve stravovacích zónách nákupních center mohou u stolu sedět maximálně dva lidé, musí být vypnutá wi-fi, aby se lidé v prostorách zbytečně nezdržovali. Zakázány jsou koncerty a jiné akce, při kterých se převážně zpívá.

Divadla, kina, muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny a planetária budou uzavřena od pondělí. Všechna výše zmíněná opatření by měla platit do 25. října. Zasažené obory žádají o kompenzace. Mnoho podnikatelů upozornilo na to, že náhradu nedostalo ani za jarní ztráty.