Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes během zasedání kabinetu navrhne uvolnit systém rozdělování peněz na příští rok pro neziskový sektor. Po sporu o to, kam přesně finance neziskovým organizacím plynou, by tak ministerstva mohla začít vypisovat výběrová řízení. Schillerová novinářům řekla, že její resort hledá technické řešení, jak bude sledovat pohyb peněz určených neziskovým organizacím. Nově by mělo být zajištěno, že stát ví, jak a na co peníze neziskový sektor čerpá.

Zprávu o otevření prostoru pro vypisování výběrových řízení uvítala ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová (ČSSD). "Výběrová řízení byla zahajována 1. září," uvedla s tím, že doufá, že odklad nezpůsobí posun v termínu, odkdy budou moct peníze neziskové organizace čerpat. Konstatovala také, že úspory v rozpočtu pro neziskové organizace, které požadoval premiér Andrej Babiš (ANO), ve své kapitole nenašla. Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s ministerstvem školství přerozděluje neziskovému sektoru nejvíc peněz.

Podle diskuse vlády z konce srpna v návrhu rozpočtu na příští rok klesla suma určená neziskovým organizacím o 586 milionů korun oproti původnímu plánu. Přesto má podle návrhu celková suma vzrůst o 800 milionů korun ve srovnání s letošním rokem. Výrazně klesat mají peníze neziskovým organizacím vázaným na ministerstvo školství, s růstem počítá ministerstvo práce a sociálních věcí. Například ministerstvo zemědělství zkrátí rozpočet určený neziskovému sektoru o sto milionů korun. Ministr Miroslav Toman (ČSSD) novinářům řekl, že jde o peníze určené na charitu, například rozvoj zemědělství v Kurdistánu.

Neziskové organizace kritizovaly výrok Schillerové ze začátku srpna, že by z 14 miliard korun ročních dotací pro neziskové organizace ráda ušetřila tři miliardy. Po vlně kritiky, která směřovala i na premiéra, Babiš uvedl, že vláda bude postupovat podle analýzy, kterou nechal vypracovat.

Podle rozboru financování, který si nechává každý rok připravit vláda, největší část dotací pro neziskové organizace putuje do podpory sportu. V roce 2016 to byla víc než třetina z rozdělované sumy 17,89 miliardy korun. Zhruba 30 procent částky se pak využilo na sociální věci a na zaměstnanost. Tři pětiny celkové sumy poskytl předloni stát, víc než pětinu obce a kolem 16 procent kraje. Zbytek byl od státních fondů a agentur. Na sport samosprávy dávají výrazně víc než na podporu sociálních věcí. Do nich putovala zhruba pětina obecních a krajských dotací, na sport víc než dvě pětiny.

Registraci mělo 122.000 nadací, spolků, zájmových sdružení, církevních společností, vzdělávacích institucí a ústavů. Stát v roce 2016 podpořil projekty 6941 organizací, tedy necelých šesti procent.

Vláda projedná poplatky za ubytování nebo jmenování tajemníka

Vláda dnes bude jednat o sloučení poplatků za krátkodobé ubytování do jednoho poplatku. Dále kabinet projedná jmenování Jana Sixty státním tajemníkem na ministerstvu zemědělství a seznámí se s výroční zprávou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) za loňský rok. Ministři se také budou zabývat možností financování dopravní infrastruktury ČR z peněz Evropské investiční banky.

Novela zákona o místních poplatcích počítá s tím, že poplatek z ubytovacích kapacit, rekreační a lázeňský poplatek by se měl sloučit do jednoho poplatku. Tomu by podléhal krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Cílem normy podle ministerstva financí je, aby nebyly zvýhodňovány osoby podnikající například přes Airbnb.

Maximální sazbu navrhuje MF od nabytí účinnosti novely v lednu 2020 na 21 Kč za den, od roku 2021 by měl poplatek stoupnout na 50 Kč za den. Obce mohou ale zavést nižší poplatek.

Sixta by se měl na základě rozhodnutí vlády stát státním tajemníkem na ministerstvu zemědělství od 15. září. V současnosti je státním tajemníkem na ministerstvu financí. Bývalý tajemník na ministerstvu zemědělství Jiří Bakalík požádal o uvolnění z funkce, vláda mu v srpnu vyhověla. Spolu s tím by měl kabinet schválit výběrové řízení na místo státního tajemníka na ministerstvu financí s nástupem od 15. října.

Podle dalšího materiálu by měla ČR využít pro financování dopravních staveb v příštích šesti letech až 82 miliard korun z úvěru od Evropské investiční banky. Peníze mají nahradit snižující se zdroje financí na dopravní stavby, které pro období od roku 2019 do roku 2027 vyčíslilo ministerstvo dopravy. Podle úřadu jsou podmínky úvěru výhodnější než v případě běžných půjček.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podle výroční zprávy loni podpořil úvěry v celkovém objemu přes 9,1 miliardy korun. Celková částka přislíbených podpor loni dosáhla 1,5 miliardy, meziročně o pětinu víc, skutečně vyplaceno bylo více než 1,32 miliardy korun.