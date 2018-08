Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předloží návrh státního rozpočtu na rok 2019 se schodkem 40 miliard korun, nižším, než se dosud plánovalo. Řekla to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Dosud ministerstvo financí plánovalo na příští rok schodek rozpočtu 50 miliard korun, který už schválila vláda. Snížení deficitu je podle Schillerové dáno očekávaným růstem mezd, a tím i odvodů do rozpočtu.

Schillerová uvedla, že stát na základě nové makroekonomické prognózy předpokládá tlak na růst mezd, protože roste i výkon ekonomiky. Ministryně řekla, že vzhledem k tomu, že daňové a sociální odvody tvoří více než polovinu příjmů rozpočtu, lze očekávat vyšší příjmy, a tím i nižší schodek.

Původní padesátimiliardový deficit pro rozpočet 2019 představila vláda v červnu. Tehdejší plán počítal s celkovými příjmy rozpočtu na příští rok 1,432 bilionu korun, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje měly být 1,482 bilionu. Přesné parametry aktuálního návrhu rozpočtu, který by měl mít schodek 40 miliard, Schillerová založí do vládního informačního systému do konce srpna.

Kriticky se k návrhu rozpočtu postavil europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Podle něj není snížení plánovaného deficitu o deset miliard maximum možného. Vláda se podle europoslance nechová odpovědně, když v době výrazného hospodářského růstu připravuje schodkový rozpočet.