Schillerová navrhne pro rok 2020 růst platů o tři pct místo dvou

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne růst platů ve veřejné sféře pro příští rok kolem tří procent místo dosud navrhovaných dvou procent. Důvodem je aktuálně vyšší odhad inflace. Uvedla to Česká televize. Schillerová dnes od 08:00 jedná se šéfkou sněmovního rozpočtového výboru Miloslavou Vostrou (KSČM) o rozpočtu na příští rok. Vostrá ČTK řekla, že jako optimální variantu vidí pětiprocentní růst platů. Schůze tripartity o platech bude 9. září.

Vostrá úvahy Schillerové o růstu platů ve veřejné sféře před dnešním jednáním s ministryní uvítala. Uvedla ale, že navrhovaná valorizace je pokrytím inflace a komunisté by chtěli státním zaměstnancům přidat další dvě procenta. Za optimální označila pětiprocentní růst.

Šéfka státní pokladny minulý týden opakovaně uváděla, že v návrhu rozpočtu na příští rok počítá s růstem platů o dvě procenta. Takové navýšení považuje ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) za nedostatečné. Ani odborům dvě procenta navíc nestačí. Poukazují na to, že by se při takovém navýšení s očekávanou inflací pracovníkům veřejných služeb a správy výdělky reálně snížily.

Ministerstvo financí v úterý odpoledne zveřejnilo na internetu materiál, ve kterém zhoršilo proti červencové prognóze odhad růstu ekonomiky pro letošní i příští rok. Počítá rovněž s vyšší inflací. Letos by spotřebitelské ceny měly podle nové prognózy růst o 2,7 procenta a příští rok o 2,4 procenta, zatímco před měsícem ministerstvo financí počítalo s pomalejším růstem pro letošek o 2,5 procenta a pro příští rok o 2,2 procenta. Loni ceny stouply o 2,1 procenta.

Dnes Schillerová jedná o rozpočtu s Vostrou. Komunisté usilují o to, aby se schodek snížil na 30 miliard korun z plánovaných 40 miliard. Podle Vostré je to stále možné, poukázala ale také na poslední navyšování ministerských kapitol. "Mým úkolem je upřesnit informace, kam byly peníze nasměrovány. Pokud byly nasměrovány aspoň z poloviny do investic, ne do mandatorních výdajů, tak je to důvod, aby náš stranický orgán a poslanecký klub o schodku minus 40 miliard jednal," uvedla Vostrá. Komunisté tolerují fungování současné vlády ANO a ČSSD, koalice bude pravděpodobně potřebovat ke schválení rozpočtu jejich hlasy.

Schillerová má rozpočet vládě předložit do konce srpna. Kabinet musí konečnou verzi státního rozpočtu předložit do Sněmovny do konce září.