Schillerová navrhne další odklad EET, a to do konce roku 2022

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne další odklad elektronické evidence tržeb (EET), a to do konce roku 2022. Po dnešní videokonferenci Schillerové s podnikatelskými svazy a komorami to na dotaz ČTK sdělilo ministerstvo financí. EET je aktuálně kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku.

O odkladu by mohla jednat vláda na svém dnešním mimořádném zasedání. Kabinet má dnes probrat například nařízení ke stavbě polní nemocnice v pražských Letňanech, která vznikne kvůli rostoucímu počtu pacientů s covidem-19 a nedostatku lůžek v nemocnicích. Bude také rozhodovat o kompenzačním bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé firmy a o prodloužení záručního programu COVID III.

Odklad evidence se bude týkat nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro obory, které dosud tržby neevidovaly. Jde například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna letos 1. května. Zákon, který letošní odklad EET umožnil, podepsal prezident Miloš Zeman na konci letošního května. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno přes 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 15,5 miliardy účtenek. Podnikatelé mohou totiž tržby evidovat nadále dobrovolně.