Schillerová: Návrhem bankovní daně by ČSSD porušila koaliční dohodu

Praha - Pokud by ČSSD předložila návrh na zavedení bankovní daně jako poslanecký, porušila by tím koaliční smlouvu. V pořadu Otázky Václava Moravce České televize to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodala, že by pak neviděla jinou cestu než dohodu mezi ANO a ČSSD vypovědět. ANO zavedení daně pro banky odmítá, předložení novely poslanci ČSSD před týdnem připustila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Schillerová také zvažuje, že nepředloží slibovanou novelu o dani z příjmu a daňové změny navrhne jen v "daňových balíčcích".

Maláčová minulou neděli řekla, že pokud by se na zavedení sektorové daně pro banky nedohodla sociální demokracie s ANO, hodlá ho strana navrhnout sama. Novela je podle ní už připravena. "Bylo by to bezesporu porušení koaliční smlouvy a myslím, že by nebyla jiná cesta než koaliční smlouvu vypovědět," řekla dnes v ČT Schillerová.

Koaliční smlouva ANO a ČSSD vyžaduje, aby byly některé zákony předložené jako koaličně dohodnuté, což znamená, že je v usnesení podpoří nadpoloviční většina ministrů obou stran. Mezi ně patří zákon o státním rozpočtu, ale i předpisy s výrazným dopadem do veřejných financí a zákony o daních a poplatcích.

Návrh ČSSD si měly koaliční strany vyjasňovat na středečním zasedání koaliční rady. Kvůli absenci šéfa sociálních demokratů, vicepremiéra Jana Hamáčka ale premiér Andrej Babiš (ANO) jednání zrušil. Podle Babiše by bankovní daň znejistěla celé podnikatelské prostředí a poškodila všechny občany. Schillerová dnes řekla, že ANO už při vyjednávání o koalici upozornilo ČSSD, že nechce žádnou sektorovou daň včetně bankovní.

Hamáček v sobotu v Právu připustil, že ČSSD by mohla od návrhu ustoupit. "Pokud vydrží vládní koalice, tak nás příští rok čeká sestavování rozpočtu na rok 2021. A tam si myslím, že se k tomu debata vrátí. Do té doby to chceme mít vyprecizováno," uvedl. Podle návrhu, který ČSSD představila v květnu, by měla daň podobu odvodu z aktiv. Sazba by vzrůstala progresivně od 0,05 procenta do 0,3 procenta a měla by přinést až 14 miliard korun ročně.

Ministerstvo financí chystá novelu o daních z příjmů. Schillerová už před rokem a půl řekla, že je návrh připravený. Dnes to zopakovala. Teď zvažuje, že by slibovaný zákon vůbec nepředložila, když v něm zůstává většina daňových výjimek. Kloní se k tomu, že by změny navrhla do daňových balíčků, tedy do dílčích úprav norem. Poradit se o tom chce se zástupci profesních komor a svazů. Jasno chce mít do konce podzimu.

"Celou řadu výjimek dám případně do balíčku. Stravenkový paušál zavedu od roku 2021 zcela určitě," řekla ministryně. Paušál na stravování má být alternativou daňově zvýhodněných stravenek. Pracovník by dostával příspěvek na jídlo v hotovosti, ne v poukázkách.

Babišova vláda v programovém prohlášení uvádí, že změny daňové soustavy bude provádět jen několika souhrnnými novelami. Daňové výjimky plánoval kabinet sloučit, nové nechtěl zavádět.