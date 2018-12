Praha - Návrh státního rozpočtu na příští rok odráží vládní priority a je dobrý, řekla poslancům na závěr debaty před jeho schvalováním ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ohradila se proti výtkám pravicové opozice, že rozpočet je o projídání budoucnosti a o kupování nebo uplácení voličů.

"Doby, kdy tato země měla špatné rozpočty, je pryč," uvedla ministryně. Poukázala na to, že opozice nezpochybnila odhad příjmů, který je podle ní konzervativní.

Návrh rozpočtu je podle ní i o splacení starých dluhů, když se za hospodářské krize škrtalo. Zvyšují se důchody, platy učitelů i dalších veřejných zaměstnanců, podotkla.

Kabinet podle Schillerové nerezignoval ani na investice. Příští rok na ně má jít z národních zdrojů skoro 80 miliard korun, což je nejvíce za posledních deset let, poznamenala. I s penězi z Evropské unie by podle ní měly investice dosáhnout asi 122 miliard korun.

Dotkla se i srovnání s Německem a Slovenskem, které mají mít vyrovnaný rozpočet na rozdíl od českého, který předpokládá schodek 40 miliard korun. "Slovensko i Německo mají horší stav veřejných financí než Česká republika," řekla. Deficit českého státního rozpočtu má být podle ní 0,7 procenta hrubého domácího produktu.

Sněmovní schvalování návrhu rozpočtu provází kritika opozice

Debata o rozpočtu se nese v duchu kritiky opozice. Někteří poslanci Sněmovnu žádají o podporu svých návrhů na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Hlasování o nich i o rozpočtu jako celku se očekává odpoledne.

"Byl by to dobrý rozpočet, kdyby za rok přišel konec světa," prohlásil předseda klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Řekl také, že jedinou skutečnou prioritou vlády jsou platy státních zaměstnanců a jejich počet, zároveň kabinet kritizoval za podle něho nízký objem peněz na investice.

"Návrh státního rozpočtu je mdlý, nevýrazný, bez ambicí, neobsahuje důležité priority a ještě k tomu je deficitní," napsal na sociálních sítích předseda ODS Petr Fiala. V rozpočtu se projevuje to, že vláda nemá ambici něco udělat a navíc ani neví, co by to mělo být.

Schodkový rozpočet je v současné hospodářské situaci špatným krokem, uvedl předseda SPD Tomio Okamura. Vláda podle něho plýtvá místo toho, aby šetřila, a snaží se z obyvatel "vytáhnout" ještě další peníze. Stát podle Okamury potřebuje dietu. Ovšem nikoli na úkor důchodců a dalších potřebných, ale na úkor "všech pijavic a parazitů přisátých na státní rozpočet", řekl.

Předseda poslanců STAN Jan Farský kritizoval slevy na jízdném pro děti a důchodce a úvahy o školních obědech pro děti zdarma, vláda si tím podle něho jen zajišťuje přízeň voličů. "Rozpočtem prodáváte budoucnost České republiky," prohlásil na adresu vlády.

Další poslanci opět vysvětlovali své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu a žádali Sněmovnu, aby je podpořila. Návrhy se týkají například zvýšení částek na platy učitelů, na příspěvky na péči pro postižené lidi, na sociální služby, na obranu a na opravy silnici, škol nebo památek. Naopak předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti) a také Pavla Golasowská (KDU-ČSL) varovaly před schválením úprav, které by braly peníze z kapitoly ministerstva životního prostředí.

Poslaneckých návrhů na přesuny peněz se sešla stovka v celkovém objemu asi 140 miliard korun. Šanci na schválení ale patrně má jen zlomek z nich. Očekává se, že dolní komora v závěrečném hlasování rozpočet schválí. Hlasovat by pro něj měli vedle vládních poslanců také poslanci KSČM, která kabinet v dolní komoře toleruje.

Rozpočet schválený na letošek předpokládá deficit o deset miliard korun vyšší než návrh na příští rok. Celkové výdaje rozpočtu mají být 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. Po státním rozpočtu bude Sněmovna schvalovat rozpočty mimo jiné fondu dopravy a fondu bydlení nebo dotační programy v zemědělství.