Schillerová má výsledek za dobrou zprávu, podle Havlíčka jde o debakl opozice

Praha - Výsledek hlasování o nedůvěře vládě je podle vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) velmi dobrou zprávou. K zdravotní a ekonomické krizi se tak nepřidá krize politická, řekla na tiskové konferenci ve Sněmovně. Opozice si udělala dvanáctihodinovou tiskovou konferenci bez publika, je to její debakl, míní vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) podrželi komunisté, kteří jej do poloviny dubna tolerovali a dnes při hlasování opustili jednací sál. Ke svržení vlády se tak v dolní komoře nenašlo potřebných nejméně 101 hlasů. K hlasování se poslanci dostali po 12 hodinách debaty. Pro vyslovení nedůvěry bylo 89 poslanců, proti jich hlasovalo 82. Zbylých 29 poslanců nebylo přítomno v jednacím sále. Vedle komunistů nehlasovali ani někteří poslanci ANO a ČSSD, pirátka Lenka Kozlová, která se z jednání omluvila ze zdravotních důvodů, a nezařazení poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko.

"Této zemi bude dále vládnout vláda s důvěrou. Je to podle mého názoru velmi dobrá zpráva, protože vedle zdravotní a ekonomické krize, kterou prochází naše země, se k ní nepřidá ještě krize politická," řekla Schillerová. Opozice podle ní ukázala, že neměla žádný plán B.

Kabinet musí dokončit covidový pas, očkování proti covidu-19, připravit testování žáků na koronavirus v základních školách od září, zajistit podmínky pro vycestování na dovolenou nebo připravit rozpočet, uvedla ministryně.

"Opozice si udělala dvanáctihodinovou tiskovou konferenci bez publika, protože už v podstatě po dvou hodinách bylo zřejmé a jisté, jak to dopadne," řekl Havlíček. "Myslím, že to je debakl opozice," poznamenal. Také podle něj opoziční poslanci neměli plán B, případná úřednická vláda by podle něj nemohla udělat téměř nic.

Oba členové vlády připustili, že kabinet během koronavirové pandemie udělal řadu chyb. "Ale nikdo nám nemůže odpárat to, že jsme se rok a půl velmi tvrdě a zodpovědně snažili tvořit, uchránit zdraví obyvatel. Někdy se nám to dařilo více, někdy méně. Balancovali jsme na tenkém ledě ochrany zdraví, záchrany ekonomiky a omezení svobody pohybu jedince," poznamenal Havlíček.

"V tuto chvíli se snažit vládu destruovat a nenechat ji dokončit její misi, zvlášť s přihlédnutím k těžké krizi, je skutečně nezodpovědné a pro mě obrovské zklamání," dodala Schillerová.