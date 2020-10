Schillerová: Jedná se o dřívější zavíračce restaurací

Praha - Restaurace by mohly mít povinnost zavírat ještě dříve než ve 20:00. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se o tom kvůli vývoji koronavirové epidemie jedná. Zavřít restaurace úplně vláda nechce. Schillerová to dnes řekla České televizi. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák dnes po zasedání tripartity uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ubezpečili, že k úplnému zavření restaurací nedojde.

Restaurace od pátku musejí zavírat ve 20:00. U stolů mohou sedět nanejvýš čtyři lidé, vedle toho musí být mezi sedícími odstup 1,5 metru. V jídelnách v obchodních centrech mohou být u stolu jen dva lidé.

"Nechceme restaurace zavřít úplně. Ještě si to vyladíme na vládě. Padaly návrhy, že by byly otevřeny do určité doby, pak by následovala okénka. Ale musíme si přesně říct tu dobu," řekla Schillerová. "Musíme stanovit jasná pravidla, protože tady ten zdroj nákazy je poměrně velký. Jednáme o kratší době, ještě to nechci říkat přesně, protože si to musíme definitivně říct," dodala ministryně.

Restaurační a kulturní zařízení jsou podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR méně riziková z hlediska šíření nákazy. V reakci na nedávné opatření ministerstva zdravotnictví řekl ČTK Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků ČR, že se po 20:00 v gastronomických provozech vytvoří na 50 až 60 procent tržeb a 80 procent spropitného pro personál.