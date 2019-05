Schillerová: Evropské dotace by měly směřovat do infrastruktury

Velvary (Kladensko) - Maximum z příštího období evropských dotací, které bude v letech 2021 až 2027, by mělo v České republice směřovat do infrastruktury. Při návštěvě Středočeského kraje to dnes řekla ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Obcím mnohde chybí i základní infrastruktura jako kanalizace nebo obchvaty. Neznamená to ale podle ní úplné ignorování takzvaných měkkých projektů zaměřených například na vzdělávání nebo inovace.

Podle ministryně je třeba také počkat na výsledky nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. "Počítám, že vyjednávání nového programovacího období na léta 2021 až 2027 začne nejdříve na podzim," uvedla Schillerová. Podle ní bude při vyjednávání ministerstvo financí významným hegemonem.

ČR ročně dostává z evropského rozpočtu desítky miliard korun. Podle dřívějších údajů ministerstva financí získala ČR z EU o 741,3 miliardy korun víc, než zaplatila. Od roku 2004 do konce loňska z rozpočtu EU dostala zhruba 1,31 bilionu korun, do rozpočtu unie poslala 565 miliard korun.

Tématem jednání budou také podmínky získávání dotací a systematické nastavení pravidel odrážející skutečné potřeby regionů. Na dnešním setkání s dobrovolnými hasiči například zazněly stížnosti na nelogické nastavení pravidel přidělování dotací. Počet obyvatel Středočeského kraje každoročně roste a v obcích, které se rychle rozvíjejí je problémem chybějící infrastruktura, silnice, školy, kanalizace a podobně.