Schillerová: Do roku 2025 bude stát s občany komunikovat on-line

Praha - Česká republika bude do roku 2025 řešit veškerou agendu mezi státem a občanem plně on-line. Zavádí to zákon o právu na digitální službu. Na konferenci Digitální Česko to dnes uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

"Naší největší budoucí výzvou bude celou státní správu přesunout do on-line prostředí. Hlouběji spolupracovat se soukromým sektorem a vytvořit opravdu funkční a uživatelsky přívětivý národní digitální systém, který by umožnil našim občanům definitivně se rozloučit s frontami na úřadech," uvedla ministryně.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pandemie koronaviru přechod státní správy do digitálního prostředí urychlila. Jako příklady již fungujících on-line služeb zmínil erecepty, elektronickou dálniční známku nebo elektronické daňové přiznání. Od minulého roku také funguje možnost přihlásit se k elektronickým službám státu nebo na portál občana prostřednictvím bankovní identity.

V brzké době plánuje stát zdigitalizovat celý proces stavebního řízení, digitalizaci zdravotnictví a elektronické propojení všech resortů.