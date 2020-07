Schillerová dnes se zástupci bank probere čerpání z COVIDu III

Praha - Ministryně Alena Schillerová (za ANO) dnes s Českou bankovní asociací a zástupci bank probere čerpání ze záručního programu COVID III. Tématy budou struktura žadatelů, podmínky poskytovaných úvěrů, sběr a metodika vykazování dat a čerpání financí do budoucna. Podle expertů není o program COVID III takový zájem, jaký se předpokládal. Firmy z něj podle České národní banky k 3. červenci čerpaly 1,12 miliardy korun, získat by však jen v rámci první výzvy mohly až 167 miliard korun.

Schillerová na úterním briefingu v rámci Národní ekonomické konference řekla, že vyčerpaná zhruba jedna miliarda korun z programu COVID III ji nepřipadá jako velká částka. Chce zjistit příčiny nízkého čerpání, nevyloučila výhledově změnu nastavení programu.

Program COVID III funguje ve spolupráci s komerčními bankami. Do projektu se zapojilo 20 finančních institucí. Na základě tržních podílů jim byly vypočítány výše zaručovaných portfolií. Za půjčky ručí Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 80 procent. Délka ručení jsou tři roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů korun.

Program byl naplno spuštěn zhruba před měsícem. Podle údajů ČMZRB banky k 13. červenci přijaly 2536 žádostí za 16,7 miliardy korun. Schváleno bylo 581 žádostí v objemu 2,6 miliardy korun. COVID III by měl fungovat do konce roku, rozdělen bude do několika výzev. V první finanční instituce mohou živnostníkům a firmám poskytnout úvěry až 167 miliard korun. Vláda do programu vyčlenila 150 miliard korun, díky zapojení komerčních bank by tak podnikatelé zasažení v souvislosti s koronavirem mohli získat až 500 miliard korun.