Schillerová chce další rozpočty přizpůsobit zvýšení platů učitelů

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přizpůsobí tvorbu státních rozpočtů v dalších letech požadavku na navýšení platů učitelů. Chce dodržet vládní slib, že v roce 2021 budou pedagogové brát minimálně 45.000 korun. Schillerová to řekla delegátům dnešního sjezdu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by se růst platů měl ukázat i ve výhledech rozpočtu na následující roky.

"Garantuji vám, že průměrný plat učitele v roce 2021 bude 45.000 korun a práce na rozpočtu, ať už na rok 2020, pak následném 2021, tomu i přizpůsobím," řekla Schillerová. Plaga doplnil, že od ní po prvních jednáních o rozpočtu dostal příslib, že se nárůst rozpočtu promítne i do střednědobých výdajových rámců. "Když sečtete finální rozpočet pro rok 2020 a plán roku 2021, tak to musí dohromady dělat (průměrný plat) 45.000 (korun)," řekl. Loni se mu navýšení v rozpočtových výhledech na další roky vyjednat nepodařilo.

Podle Plagy by ani za dva roky přidávání učitelům nemělo skončit. "Rok 2021 naplnění vládního slibu nemůže a nesmí být konec přidávání prostředků do regionálního školství," uvedl. Platy a podmínky práce pedagogů jsou podle něj hlavním předpokladem úspěšného fungování vzdělávacího systému.

Vláda se ve svém programu zavázala zvednout platy pedagogů do roku 2021 na 150 procent jejich výše z roku 2017. Tehdy podle statistik ministerstva školství činil průměrný plat vyučujících 31.632 korun. Růst o polovinu by tedy znamenal navýšení na zhruba 47.500 korun.

Plaga už dříve ujistil, že vládní slib platí, ačkoli se kabinet chystá na různé škrty kvůli zpomalení růstu ekonomiky. Na zvýšení platů učitelů by podle ministra mělo jít v příštích dvou letech zhruba 23 miliard korun. Chtěl by, aby se v příštím roce zvedly platy o 15 procent, a to půl na půl v tarifech a odměnách. Odboráři už avizovali, že budou požadovat více peněz do pevných tarifů.

Hrubý plat učitelů včetně vedoucích pracovníků podle ministerstva vloni vzrostl na 35.089 korun. Proti roku 2017 si vyučující polepšili zhruba o 11 procent, což je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky. Za posledních pět let jim hrubá částka na výplatních páskách stoupla přibližně o 31 procent. Průměrná mzda v Česku loni stoupla o 8,1 procenta na 31.885 korun hrubého měsíčně.