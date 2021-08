Schillerová bude jednat o rozpočtu s ministry obrany, zahraničí a školství

Praha - Další trojici ministrů dnes čekají jednání o jejich rozpočtových kapitolách s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Schůzky se budou týkat rozpočtů ministerstev obrany, zahraničních věcí a školství. Základní parametry rozpočtu schválila vláda v červnu, počítají se schodkem 390 miliard korun.

Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s 90,7 miliardami korun, resort přitom ve svých výhledech počítal s částkou o 4,4 miliardy Kč vyšší. "Na jednání jdu s cílem dodržet původní výhled a dosáhnout navýšení rozpočtu pro příští rok na 95 miliard. Taková výše je důležitá pro stabilitu a rozvoj armády a umožní realizaci připravených modernizačních projektů," řekl ČTK ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Ministerstvo školství by si podle návrhu mělo oproti letošku polepšit o 4,4 miliardy na 244 miliard korun. Rozpočet ministerstva zahraničních věcí by měl stoupnout o 121 milionů na 8,54 miliardy korun. Do částek jsou zahrnuty i peníze z Evropské unie.

Vláda musí návrh státního rozpočtu poslat Sněmovně do konce září. Začátkem října budou parlamentní volby. O podobě státní pokladny tak budou rozhodovat až noví poslanci. Dá se předpokládat, že rozpočet ještě výrazně pozmění.