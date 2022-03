Schillerová: Babiš zůstane v IKEM do konce týdne, podrobuje se vyšetřením

Praha - Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) zůstane v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) do konce tohoto týdne. Na dnešní tiskové konferenci to řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Šéfa hnutí ANO v pátek převezla sanitka do IKEM poté, co nakrátko ztratil vědomí. Má také částečnou neprůchodnost střev, napsal o víkendu Babiš na facebooku. Podle Schillerové se podrobuje vyšetřením, cítí se dobře.

"Já jsem s ním mluvila, bude v IKEM do konce týdne. Podrobuje se určitým vyšetřením, cítí se dobře, byl takový pozitivní, velmi se zajímá o všechno," řekla Schillerová.

"V pátek po obědě, kdy jsem měl velký hlad a hltal rychle jídlo, se mi udělalo velice špatně, měl jsem 'synkopu', což je slovo, které jsem slyšel v nemocnici poprvé. Znamená ztrátu vědomí. Trvala necelou minutu, kolegové mi naštěstí poskytli první pomoc," uvedl v neděli Babiš. "Mám částečnou střevní neprůchodnost, která může mít víc důvodů, a můj stav se zlepšuje. Vyšetření budou pokračovat," doplnil o víkendu šéf ANO.