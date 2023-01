Schillerová: Babiš má virózu, proto nakonec nedorazil na hlasování o nedůvěře

Praha - Prezidentský kandidát a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) bojuje s virózou. I vzhledem k náročnému programu v předvolební kampani nakonec odpočíval, a nedorazil tedy na večerní hlasování o nedůvěře vládě, řekla dnes novinářům předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Babiš novinářům před debatou v Blesku řekl, že se domníval, že se bude hlasovat až dnes. Ve středu večer byl doma a neměl řidiče, poznamenal.

Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve Sněmovně svrhnout vládu premiéra Petra Fialy (ODS). Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali v noci na dnešek poslanci všech pěti koaličních stran. Návrh podpořili jen poslanci hnutí ANO a SPD. Debata zabrala dva jednací dny a celkově trvala více než 25 hodin. Babiš se jednání neúčastnil a nedorazil ani na hlasování.

Poslanci hnutí ANO jednání vyvolali v době prezidentských voleb. Zdůvodnili to tím, že koalice před týdnem neumožnila projednání opozičních témat na schůzi Sněmovny. Vládní politici postup ANO spojovali s prezidentskou kandidaturou jeho předsedy Babiše.

Expremiér podle Schillerové chtěl přijet na hlasování. "Byla jsem s ním telefonicky ve spojení, ale bojuje s nějakou virózou, kterou přechází, protože má velmi náročný program. Pochopila jsem to a domluvili jsme se, že raději bude odpočívat, protože ode dneška musí být v plném nasazení," řekla bývalá šéfka státní kasy. Podle Schillerové jediní, kdo na schůzi Sněmovny o Babišovi hovořili, byli zástupci koalice.

Předseda hnutí ANO novinářům řekl, že "byl v pyžamu, měl v sobě tři vaječné koňaky a neměl řidiče". Od Schillerové měl odpolední informace, že hlasování se uskuteční až dnes. Uvedl, že kdyby se vyhlásila pauza, říkalo by se, že se čekalo na Babiše a "zase by to byl skandál".

Schillerová také uvedla, že se s Babišem v rámci kampaně zúčastní pondělního setkání s občany v Brně. První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček pak s Babišem dnes večer zavítá do Benešova.