Schillerová asi upraví návrh na vyplacení 25.000 Kč živnostníkům

Praha - Ministerstvo financí chystá úpravu návrhu na jednorázové vyplacení 25.000 korun osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postiženým koronavirovou epidemií. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) večer uvedla, že systém musí být spravedlivý a dostupný všem zasaženým subjektům. Řada živnostníků i opozičních politiků už vyjádřila k vládnímu opatření výhrady. Příští týden posoudí program nazvaný Pětadvacítka poslanci.

Ministryně uvedla, že vnímá všechny připomínky a reakce. Záměrem bylo podle ní vytvořit jednoduchý, rychlý a přitom co nejspravedlnější systém dostupný všem postiženým živnostníkům. "Pokud se nezanedbatelná část zasažených OSVČ do kritérií z různých důvodů nevešla, tak spravedlivý nebyl. Pracujeme na úpravě," napsala na twitteru.

Vláda v úterý rozhodla, že vyplatí osobám samostatně výdělečně činným postiženým šířením koronaviru jednorázově 25.000 korun. Podnikatel musí o podporu požádat a splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení. Jde například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent nebo loňské minimální hrubé příjmy 180.000 korun.

Pro některé živnostníky jsou ale takové podmínky omezující, dalším chybí strategie a výhled pomoci do dalších měsíců. Například Asociace malých a středních podniků považuje 'pětadvacítku' za vstřícný krok vlády směrem k OSVČ a vítá, že podpora je rozšířena i na vedlejší činnost a svobodná povolání. Nejsou však známy prováděcí předpisy, proto se podle ní neví, jak se bude porovnávat tržba. Živnostníkům mohl sice růst obrat, ale měli nižší marže díky enormně rostoucím cenám vstupů. Zásadním požadavkem podnikatelů nyní je mechanismus výhledu minimálně na tři měsíce, jako je tomu v zahraničí.

Asociace nezávislých divadel zase tvrdí, že vládní návrh je pro velkou skupinu OSVČ omezující. Meziroční srovnání podle asociace nevypovídá v případě kulturních neziskových organizací o reálné finanční situaci OSVČ, protože práce v sektoru nemá pravidelný charakter, honoráře jsou vypláceny zpětně na základě smluv či faktur.

Občanští demokraté navrhují pomoc živnostníkům postiženým omezením v době epidemie koronaviru rozdělit do dvou částí. První by měla být rychlá paušální, druhá pozdější pak vypočítaná ze vzniklých škod. Zachovány by tak podle ODS byly elementární principy spravedlnosti i potřebnosti.