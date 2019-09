Schilb trefoval trojky a byl rád za příspěvek k důležité výhře

Šanghaj - V neděli prožil křídelní hráč Blake Schilb premiéru na basketbalovém mistrovství světa, navíc proti výběru své rodné země USA, dnešní zápas proti Japonsku byl zase výjimečný díky jeho výkonu. S Jaromírem Bohačíkem byli shodně s 22 body nejlepšími střelci při klíčové výhře 89:76. Schilb trefil šest ze sedmi trojkových pokusů a patřil ke klíčovým hráčům duelu, který Češi nutně potřebovali vyhrát.

"Cítil jsem se dobře, že jsem dal nějaké koše. V první duelu proti USA jsem se cítil hodně zvláštně. Chtěl jsem vyhrát, ale byl to divný pocit. Navíc proti USA to bylo těžké. Dnes jsme byli mentálně nastavení, že jsme Japonce už porazili a že to zvládneme znovu," připomněl Schilb výhru ze srpna 2016 z olympijské kvalifikace v Bělehradu.

"Hráli jsme trpělivě a měli dobré střely. Odvedli jsme dobrou práci. I když jsme hráli pod tlakem, protože jsme věděli, že musíme vyhrát," podotkl Schilb.

Souboj o nejlepšího střelce utkání skončil pro něj nerozhodně s Bohačíkem, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem českého týmu. "Po první půli jsem za ním přišel a říkám mu: 'Boči, kdo podle tebe bude MVP, když vyhrajeme?' Nebudu říkat, co mi odpověděl, ale dostal to. Nakonec jsme si ten zápas užili a to je nejdůležitější," usmíval se Schilb.

Oba čeští střelci předčili v utkání i japonskou vycházející hvězdu Ruie Hačimuru, jehož letos draftoval jako devítku Washington. Jednadvacetiletý talent dal 21 bodů, ale podle Schilba souboj hlavních hvězd týmu vyzněl pro Tomáše Satoranského, který dal 15 bodů a k tomu sedm asistencí.

"Saty je velmi chytrý na to, aby chápal, jakým způsobem můžeme dojít k výhře. Udělá všechno, co bude potřeba. A na maximum. Všichni známe jeho potenciál. Hačimura je nový kluk na scéně. Museli vyhrát ještě víc než my, on to bral na sebe... Oba přispěli svým týmům, ale pro mě Saty víc," řekl.

V druhém poločase při změně taktiky se Schilb zapojoval i více jako rozehrávač. "Snažím se hrát tak, jak mě kouč a tým potřebují. Možná na mě někdy tlačí až moc a zapomíná, že mi je už 36 let. Ve 26 by to bylo lepší... Ale vážně, jakkoli můžu pomoci, ať už na rozehrávce nebo třeba střílením trojek, budu připravený se toho zhostit," doplnil Schilb.

Je rád, že svým dílem pomohl k první výhře samostatné České republiky. "Když jsme sem přijeli, tak jsem nad tím nepřemýšlel. A teď je to skutečné - je to naše první výhra na mistrovství světa. My jsme ji potřebovali. Je skvělé být součástí této historie českého basketbalu... Můžeme na tom stavět a víme, že nás čeká ve čtvrtek další těžký zápas," uvedl Schilb.

Nyní mohou Češi zabojovat s Tureckem o postup mezi nejlepších šestnáct, čímž by si zajistili i účast v kvalifikaci o olympijské hry v roce 2020. "Myslím, že můžeme i Turky porazit. To bude hlavní, abychom se dostali ze skupiny, a pak už se nepotkáme s USA až do závěru turnaje," smál se Schilb a rád by pomohl k boji o Tokio.

"Moc o tom nepřemýšlíme. Teď bereme turnaj zápas po zápase a druhý cíl je zkusit postoupit ze skupiny. Až půjde případně o olympijskou kvalifikaci, zaměříme se na to víc," dodal Schilb.