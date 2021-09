Schickův gól nezabránil prohře Leverkusenu 3:4 s Dortmundem

Berlín - Útočník Patrik Schick druhým gólem v této sezoně německé ligy nezabránil porážce fotbalistů Leverkusenu 3:4 s Dortmundem. Za vítěze dvakrát skóroval Erling Haaland. Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem podlehl 0:2 Mohuči. Z výhry se neradoval ani další Čech Tomáš Ostrák z Kolína nad Rýnem, který v oslabení neudržel vedení a ve Freiburgu remizoval 1:1.

Leverkusen vyšel poprvé v bundesligovém ročníku bodově naprázdno, přestože třikrát vedl. Pětadvacetiletý Schick v první nastavené minutě úvodního dějství upravil skóre na 2:1, když po přihrávce autora úvodní branky domácích Wirtze zakončil na vzdálenější tyč.

Krátce po přestávce vyrovnal po Haalandově asistenci Brandt, za Bayer se poté prosadil Diaby. Vestfálský celek otočil stav v rozmezí 71. až 75. minuty. Nejprve srovnal Guerreiro a následně Haaland proměnil penaltu. Borussia zvítězila ve třetím ze čtyř kol.

Stejně úspěšná jako Dortmund je i Mohuč, o jejímž vítězství na hřišti Hoffenheimu rozhodli Burkardt a Ingvartsen. Uzdravený Kadeřábek nastoupil od druhého poločasu, předtím si naposledy zahrál 27. června v dresu české reprezentace v osmifinále mistrovství Evropy s Nizozemskem.

Kolín nad Rýnem poslal do vedení ve 34. minutě Modeste, od 74. minuty dohrával bez vyloučeného Kainze. Reprezentant do 21 let Ostrák přišel na hřiště v 82. minutě a připsal si druhý start v německé lize. Freiburg získal alespoň bod díky vlastní brance Czichose z 89. minuty.

Do čela neúplné tabulky se dostal Wolfsburg, který zvítězil na hřišti nováčka Fürthu 2:0 a naplno bodoval i ve čtvrtém kole. Za hosty se prosadil zkraje duelu Nmecha a v samém závěru z pokutového kopu Weghorst.

Union Berlín remizoval doma s Augsburgem bez branek a udržel ligovou neporazitelnost, připsal si však už třetí nerozhodný výsledek. Ve čtvrtek ho v pražském Edenu proti mistrovské Slavii čeká úvodní duel základní skupiny Evropské konferenční ligy.

Berlíňané nastoupili v sestavě: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel (86. Ryerson), Öztunali (72. Prömel), Khedira, Möhwald (22. Haraguči), Giesselmann - Kruse (72. Voglsammer), Awoniyi (86. Becker). Augsburg stále čeká na první výhru v ligovém ročníku.

Výsledky 4. kola německé fotbalové ligy

Freiburg - Kolín nad Rýnem 1:1 (89. vlastní Czichos - 34. Modeste), Fürth - Wolfsburg 0:2 (10. Nmecha, 90. Weghorst z pen.), Hoffenheim - Mohuč 0:2 (21. Burkardt, 77. Ingvartsen), Leverkusen - Dortmund 3:4 (9. Wirtz, 45.+1 Schick, 55. Diaby - 37. a 77. z pen. Haaland, 49. Brandt, 71. Guerreiro), Union Berlín - Augsburg 0:0.

18:30 Lipsko - Bayern Mnichov.

Tabulka:

1. Wolfsburg 4 4 0 0 6:1 12 2. Dortmund 4 3 0 1 13:9 9 3. Mohuč 4 3 0 1 6:2 9 4. Freiburg 4 2 2 0 6:4 8 5. Leverkusen 4 2 1 1 12:6 7 6. Bayern Mnichov 3 2 1 0 9:3 7 7. Kolín nad Rýnem 4 2 1 1 8:6 7 8. Union Berlín 4 1 3 0 5:4 6 9. Hoffenheim 4 1 1 2 8:7 4 10. Lipsko 3 1 0 2 4:2 3 11. Bochum 3 1 0 2 3:3 3 12. Bielefeld 3 0 3 0 2:2 3 13. Stuttgart 3 1 0 2 7:8 3 14. Eintracht Frankfurt 3 0 2 1 3:6 2 15. Augsburg 4 0 2 2 1:8 2 16. Mönchengladbach 3 0 1 2 2:7 1 17. Fürth 4 0 1 3 2:11 1 18. Hertha Berlín 3 0 0 3 2:10 0