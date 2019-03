Útočník Patrik Schick z AS Řím se raduje ze svého gólu proti Empoli v zápase 27. kola italské ligy hraném 11. března 2019.

Řím - Fotbalista AS Řím Patrik Schick cítil, že mu k pondělnímu vítěznému gólu proti Empoli pomohla i chvála od nového trenéra Claudia Ranieriho. Třiadvacetiletý český reprezentant byl rád za branku i výhru 2:1 v náročné dohrávce 27. kola italské ligy a věří, že se mu bude více dařit ve formaci se dvěma útočníky.

Ranieri, nástupce odvolaného kouče Eusebia Di Francesca, na tiskové konferenci o Schickovi prohlásil, že je výborný, velice rychlý a technicky silný, a když do hry dá maximální nasazení, fanoušci ho budou milovat. Před zápasem po něm chtěl, aby zopakoval povedený výkon z utkání Ligy mistrů proti Portu, do kterého Schick naskočil jako náhradník.

Český útočník v domácím utkání s Empoli zastoupil disciplinárně potrestaného kolegu Edina Džeka a ve 33. minutě vstřelil hlavou třetí ligovou branku v sezoně. "Trenérova slova pro mě byla motivací. Jsem útočník a chci dávat góly. Jsem šťastný, že jsem skóroval, ale hlavně, že jsme vyhráli," řekl Schick v rozhovoru pro klubový web.

Sedmašedesátiletý Ranieri na římské mužstvo, které vedl už v letech 2009 až 2011, udělal dojem. "Trenér říkal, že musím ukázat chuť a pracovat pro tým. Všichni jsme šli do zápasu s tím, že budeme pomáhat spoluhráčům. Možná to nebyl nejkrásnější zápas pro diváky, ale jsou to důležité tři body," uvedl bývalý hráč Sparty, Bohemians 1905 a Sampdorie Janov.

Líbí se mu Ranieriho idea, že by nastupoval vedle Džeka. Římané pod Di Francescem většinou hráli na jednoho hrotového útočníka, a pokud dostal Schick šanci na křídle, moc se mu nedařilo. "Myslím, že všem útočníkům se hraje líp, když jsou vedle nich spoluhráči a nejsou tam sami obklopeni jen protihráči. Mohlo by to být lepší i pro Edina," uvažoval Schick.

Ze hřiště odešel v 86. minutě zcela vyčerpaný. "Byl to fyzicky náročný zápas. Nedávno jsem chyběl tři týdny a stále to na sobě cítím. Dostal jsem křeč do stejného místa, kde jsem měl zranění, takže jsem se bál, abych si ho neobnovil. Na konci jsem byl hodně unavený," přiznal Schick.