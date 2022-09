Schicka čeká souboj s Ronaldem, portugalskou hvězdu měl v mládí za vzor

Praha - Sobotní zápas skupiny A2 Ligy národů mezi českými a portugalskými fotbalisty bude v Edenu také soubojem dvou nejlepších střelců z loňského mistrovství Evropy. Útočníci Patrik Schick a Cristiano Ronaldo zaznamenali na turnaji pět branek, ve prospěch portugalské hvězdy rozhodla jedna asistence navíc. Schick připustil, že jako malý měl Ronalda za vzor, ale nechtěl být něčí kopie a tak si našel svůj styl.

"Ronaldo vzor rozhodně byl. Začal jsem ho sledovat na Euru 2004, když mu bylo nějakých 19 let. To bylo poprvé, kdy jsem ho zaregistroval. (Český útočník) Milan Baroš měl tehdy modré kopačky, Ronaldo na tom Euru zlaté. Já chtěl mít taky zlaté kopačky, které jsem pak měl. Takže kopačkami to začalo," řekl novinářům s úsměvem Schick.

"Potom jsem koukal na nějaká videa na internetu, snažil jsem se od něj okoukat nějaké kličky a triky s balonem. Ale postupem času nemůžete jen tak kopírovat, musíte tam zapojit něco vlastního. Ani já bych nechtěl být něčí kopie. Takže ve finále jsem si pak našel nějaký svůj styl, kterým se prezentuji," doplnil šestadvacetiletý útočník.

S Ronaldem se vloni v létě na Euru přetahovali o pozici nejlepšího střelce turnaje. "Nevím, jestli je nějaká konkurence mezi námi. Věkově jsme docela daleko od sebe," podotkl Schick s úsměvem. "Ronaldo toho teď v Manchesteru United moc nenahrál, střelecky se mu taky úplně nedařilo. Myslím, že sem přijede s velkou motivací všem dokázat, co je to za hráče a střelce. Nějaké srovnání tu mezi námi asi bude, když vezmeme v potaz to Euro, ale jinak bych se s ním nechtěl nějak porovnávat," doplnil Schick, který kvůli zranění chyběl při červnovém venkovním duelu proti Portugalcům v Lisabonu.

Také podle českého brankáře Tomáše Vaclíka bude mít Ronaldo do zápasu s Českem i vzhledem k rozpačitému začátku sezony velkou chuť. Po spekulacích o jeho odchodu z Manchesteru United nepatřil nejlepší střelec portugalské reprezentační historie v duelech anglické ligy do základní sestavy a poprvé v ročníku skóroval až v utkání Evropské ligy proti Tiraspolu.

"Myslím, že nejen já, ale všichni se na něj těšíme. Po tom začátku sezony a po těch peripetiích v přípravě bude mít velkou chuť proti nám. Přijde mi, že kdy nedá gól, je vždy frustrovaný. To jen ukazuje na jeho mentalitu střílet góly a hladovost po brankách. Je to taky jeden z důvodů, proč je i v jeho věku pořád na top výkonnosti," řekl Vaclík.

V červnovém vzájemném duelu v Lisabonu se Ronaldo při portugalské výhře 2:0 neprosadil. "Ronaldo končil zápas frustrovaný. Věřím, že se nám ho společnými silami podaří uhlídat i podruhé. Půjde o velkou výzvu. Portugalský tým ale není jen Ronaldo, obrovskou kvalitu má na všech pozicích," poznamenal Vaclík, který v Lisabonu nechytal.