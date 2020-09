Schick za více než 700 milionů Kč přestoupil do Leverkusenu

Leverkusen - Fotbalový útočník Patrik Schick přestoupil z AS Řím do Leverkusenu. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant po zdravotní prohlídce podepsal s pátým týmem uplynulého ročníku bundesligy pětiletou smlouvu. Bayer za něj podle webu italského celku zaplatil 26,5 milionu eur (téměř 703 milionů korun). Dalších deset procent získají Římané z případného dalšího Schickova prodeje.

V Římě Schick působil od roku 2017. Nejprve hostoval ze Sampdorie Janov a poté za 38 milionů eur přestoupil, což z něj udělalo nejdražšího hráče v historii klubu. V dresu "Giallorossi" se ale opora reprezentace, za niž odehrál 22 zápasů a dal devět branek, příliš neprosadila.

V uplynulé sezoně hostoval v Lipsku, za které dal v německé lize deset branek a postoupil s ním do semifinále Ligy mistrů. Klub však opci na přestup kvůli ekonomickým dopadům koronavirové krize nevyužil.

Schick do Leverkusenu přicestoval necelý týden poté, co pro něj předčasně skončil reprezentační sraz, při kterém přišel do kontaktu s jedním ze dvou členů realizačního týmu nakažených koronavirem. Bývalý hráč Sparty nebo Bohemians 1905 musel do preventivní karantény a zmeškal zápasy Ligy národů na Slovensku a se Skotskem.