Řím - Fotbalisté Lazia porazili v derby AS Řím 3:0 a na šestém místě stáhli ztrátu na svého rivala na rozdíl tří bodů. Po třízápasové pauze způsobené zraněním se v nominaci AS objevil český útočník Patrik Schick a do hry se dostal v 82. minutě, kdy vystřídal El Shaarawyho.

Lazio nasměroval k vítězství v 12. minutě Caicedo, který obešel gólmana Olsena a skóroval do prázdné branky. Ekvádorský hráč dostal na hrotu útoku přednost před nejlepším střelcem týmu Immobilem, i ten se ale prosadil krátce po svém příchodu na hřiště. V 72. minutě proměnil pokutový kop nařízený za faul na Correu.

Lazio si pojistilo tři body v 89. minutě díky trefě Cataldiho a vyhrálo derby po třech utkáních. V závěru navíc viděl červenou kartu obránce AS Kolarov.

AC Milán vyhrál 1:0 nad Sassuolem a posunul se na třetí místo před městského rivala Inter. Na San Siru rozhodla situace z 35. minuty, kdy po centru Calhanoglua z rohového kopu srazil míč za záda svého gólmana obránce Lirola. Hosté mohli vzápětí vyrovnat, ale Boga trefil pouze tyč. Sassuolo hrálo od 64. minuty v deseti, za stažení unikajícího Piateka viděl červenou kartu brankář Consigli.

AC těsné vítězství uhájilo a drží devítizápasovou sérii bez porážky. Sassuolo nevyhrálo pět utkání v řadě a je jedenácté.

Parma na hřišti Empoli třikrát vedla, nakonec si ale odvezla pouze bod za remízu 3:3. Domácí naposledy vyrovnali v první minutě nastaveného času, kdy si srazil míč do vlastní sítě stoper Alves.

Výsledky 26. kola italské fotbalové ligy

Empoli - Parma 3:3 (19. Dell'Orco, 59. Caputo z pen., 90.+1 Silvestri - 13. Gervinho, 45.+1 Rigoni, 82. Alves), AC Milán - Sassuolo 1:0 (35. vlastní Lirola), Lazio Řím - AS Řím 3:0 (12. Caicedo, 72. Immobile z pen., 89. Cataldi).

Tabulka:

1. Juventus Turín 25 22 3 0 53:15 69 2. Neapol 25 17 5 3 46:18 56 3. AC Milán 26 13 9 4 39:22 48 4. Inter Milán 26 14 5 7 38:22 47 5. AS Řím 26 12 8 6 49:36 44 6. Lazio Řím 25 12 5 8 36:27 41 7. Bergamo 25 11 5 9 51:36 38 8. FC Turín 25 9 11 5 30:22 38 9. Fiorentina 25 8 12 5 40:29 36 10. Sampdoria Janov 25 10 6 9 41:32 36 11. Sassuolo 26 7 10 9 35:41 31 12. Parma 26 8 6 12 28:40 30 13. FC Janov 25 7 8 10 32:41 29 14. Cagliari 26 6 9 11 23:37 27 15. Spal Ferrara 25 5 8 12 22:37 23 16. Udine 24 5 7 12 19:31 22 17. Empoli 26 5 7 14 33:51 22 18. Boloňa 25 3 9 13 19:38 18 19. Frosinone 25 3 7 15 19:49 16 20. Chievo 25 1 10 14 19:48 10

Poznámka: Chievu byly odečteny 3 body za falšování účetnictví.