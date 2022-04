Schick se vrátí do sestavy Leverkusenu, podle kouče je na Herthu připravený

Leverkusen (Německo) - Reprezentační útočník Patrik Schick se v sobotu po měsíci a půl vrátí do nominace Leverkusenu. Na tiskové konferenci před utkáním s Herthou Berlín to uvedl kouč fotbalistů Bayeru Gerardo Seoane. Podle trenéra třetího týmu bundesligy se Schickův návrat k tréninku po zranění obešel bez komplikací.

"Patrik má za sebou dobrý týden, neměl žádné problémy. V sobotu bude k dispozici," řekl Seoane, který se bez druhého nejlepšího bundesligového střelce musel obejít od 18. února, kdy Schick utrpěl v utkání v Mohuči trhlinu v levém lýtkovém svalu.

Leverkusenu se bez autora 20 ligových branek nedařilo, z šesti zápasů vyhrál jen dvakrát a vypadl v osmifinále Evropské ligy s Bergamem. Bayeru se Schickův návrat hodí i vzhledem k tomu, že druhá velká ofenzivní opora Florian Wirtz si přetrhl přední zkřížený vaz v kolenu. Do konce sezony je ze hry i francouzský křídelní hráč Amine Adli.

"Patrik je rozdílový hráč, který nečeká jen na centry do vápna. Do šancí se dostává i díky své technice a rychlosti," ocenil Seoane Schicka, jenž kvůli zranění přišel i o semifinále play off o mistrovství světa, ve kterém český výběr podlehl Švédsku.