Radost fotbalistů AS Řím, uprostřed je Patrik Schick.

Radost fotbalistů AS Řím, uprostřed je Patrik Schick. ČTK/AP/Alessandra Tarantino

Řím - Fotbalisté AS Řím ukončili čekání na vítězství v italské lize a ve 12. kole porazili Sampdorii Janov 4:1 i s přispěním českého útočníka Patrika Schicka, který zvýšil na 2:0. Schick se objevil v základní sestavě potřetí v sezoně a trenérovi se odměnil prvním gólem v tomto ročníku Serie A. Na hřišti vydržel do 68. minuty, kdy přepustil místo na hrotu Edinu Džekovi.

Domácí vedli už v 19. minutě zásluhou Jesuse, který se trefil po dlouhých 2002 dnech. Schick si pak po hodině hry naběhl na přízemní centr do vápna od Kolarova a chytře míč usměrnil do branky. Dvěma góly přispěl i Shaarawy, který se v sezoně trefil už pětkrát. Hosté ještě v samém závěru snížili díky Defrelovi.

Římský celek bodoval naplno v lize po třech zápasech. Naposledy na domácím stadionu utrpěl překvapivou porážku 0:2 se Spalem. Sampdoria naopak prohrála potřetí za sebou, z výhry se naposledy radovala před měsícem proti Atalantě.

Juventus ukončil domácí neporazitelnost AC Milán a zvítězil 2:0. Turínský celek vede tabulku o šest bodů před Neapolí. S AC odehrál už 229. zápas a v posledních letech je mnohem úspěšnější: od ledna 2013 Juventus zvítězil patnáctkrát ze sedmnácti utkání.

Juventus šel do vedení už v 8. minutě po gólu Mandžukiče, který se vrátil do základní sestavy po zranění kotníku. Druhou branku zařídil v závěru Ronaldo. Pro portugalského kanonýra to byla už osmá branka v lize, více má pouze janovský Piatek.

Smutným hrdinou se stal domácí Higuaín, jenž proti svému bývalému týmu neproměnil penaltu, když nastřelil pouze tyč, a na konci druhé půle dostal dvě žluté karty za nesportovní chování. Domácí tak dohrávali od 83. minuty v deseti. AC Milán prohrál po třech vítězných zápasech a po dvanácti kolech mu patří pátá pozice.

Inter Milán po sedmi vítězstvích prohrál v Bergamu 1:4, přesto dál drží třetí místo. Atalanta vyhrála v Serii A počtvrté za sebou. Už v 9. minutě domácí vedli, ale po poločase srovnal z penalty Icardi sedmým gólem v ligové sezoně. V závěrečné půlhodině hráči Bergama třemi brankami ze tří střel rozhodli. V první půli přitom na jediný gól spotřebovali 16 pokusů.

Poslední Chievo dál čeká na první výhru. V zápase s Boloňou, za kterou nastoupil od začátku Ladislav Krejčí, uhrálo doma pouze remízu 2:2. Krejčí hrál v základní sestavě podruhé za sebou a přihrávkou se podílel na druhé brance hostů. Český záložník našel centrem hlavu Orsoliniho, který umístil míč k pravé tyči. Boloňa vyhrála naposledy na konci září, kdy porazila Udine 2:1.

Hráči Neapole otočili sobotní ligové utkání na hřišti Janova a po výhře 2:1 se posunuli na druhé místo. Zápas byl v druhém poločase na několik minut přerušen kvůli dešti.

Janov šel překvapivě do vedení v 20. minutě, kdy Kouamé zakončil hlavou Romulův centr. Favorit mohl vyrovnat krátce před pauzou, Milika ale zblízka skvěle vychytal Radu.

V 59. minutě bylo utkání na čtvrt hodiny přerušeno kvůli silnému dešti a i po zbytek zápasu se míč na podmáčeném trávníku často zastavoval. Přesto se obtížném terénu podařil Neapoli obrat. Nejprve po spolupráci dvou střídajících hráčů přesně zakončil po Mertensově přiťuknutí Fabián Ruiz a v 86. minutě si srazil do vlastní sítě Insigneho centr obránce Biraschi.

Fotbalisté Spalu Ferrara neudrželi dvoubrankové vedení a remizovali doma s Cagliari. Už po dvou minutách a 28 vteřinách se trefil útočník Spalu Petagna a zaznamenal nejrychlejší gól svého týmu od roku 1963. V 71. minutě navýšil vedení z otočky Antenucci, ale Cagliari dokázalo rychle vyrovnat. V 73. minutě snížil hlavou po rohu Pavoletti a o tři minuty později srovnal na konečných 2:2 Ionita.

Parma zvítězila na hřišti FC Turín 2:1 a bodově dohnala svého soupeře na osmém místě. Nováček soutěže rozhodl hned v úvodu, kdy se trefili Gervinho a Inglese.

Italská fotbalová liga - 12. kolo:

FC Turín - Parma 1:2 (37. Baselli - 9. Gervinho, 25. Inglese), Spal Ferrara - Cagliari 2:2 (3. Petagna, 71. Antenucci - 73. Pavoletti, 76. Ionita), FC Janov - Neapol 1:2 (20. Kouamé - 62. Ruiz, 86. vlastní Biraschi), Bergamo - Inter Milán 4:1 (9. Hateboer, 62. Mancini, 88. Djimsiti, 90.+4 Gómez - 47. Icardi z pen.), AS Řím - Sampdoria Janov 4:1 (72. a 90.+3 Shaarawy, 19. Jesus, 59. Schick - 89. Defrel), Chievo - Boloňa 2:2 (20. Meggiorini z pen., 45. Obi - 5. Santander, 56. Orsolini), Empoli - Udine 2:1 (41. Zajc, 51. Caputo - 81. Pussetto), Sassuolo - Lazio Řím 1:1 (15. Ferrari - 8. Parolo), AC Milán - Juventus Turín 0:2 (8. Mandžukič, 81. Ronaldo).

1. Juventus Turín 12 11 1 0 26:8 34 2. Neapol 12 9 1 2 26:13 28 3. Inter Milán 12 8 1 3 22:10 25 4. Lazio Řím 12 7 1 4 18:14 22 5. AC Milán 12 6 3 3 21:16 21 6. AS Řím 12 5 4 3 22:15 19 7. Sassuolo 12 5 4 3 20:17 19 8. Bergamo 12 5 3 4 23:14 18 9. Fiorentina 12 4 5 3 18:10 17 10. FC Turín 12 4 5 3 17:15 17 11. Parma 12 5 2 5 12:15 17 12. Sampdoria Janov 12 4 3 5 16:15 15 13. Cagliari 12 3 5 4 12:16 14 14. FC Janov 12 4 2 6 17:26 14 15. Spal Ferrara 12 4 1 7 11:19 13 16. Boloňa 12 2 4 6 11:18 10 17. Udine 12 2 3 7 11:18 9 18. Empoli 12 2 3 7 12:21 9 19. Frosinone 12 1 4 7 10:25 7 20. Chievo 12 0 3 9 10:30 0

Poznámka: Chievu byly odečteny 3 body za falšování účetnictví.