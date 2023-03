Schick se léčí konzervativně a věří, že by do měsíce mohl být fit

Praha - Fotbalista Leverkusenu Patrik Schick věří, že by se z vleklého zranění třísel mohl dostat za tři až čtyři týdny. Sedmadvacetiletý český útočník se po dohodě s německým klubem léčí u profesora Pavla Koláře a zdravotní problémy řeší konzervativní cestou bez nutnosti operačního zákroku. Schick to řekl na tiskové konferenci poté, co byl vyhlášen nejlepším českým fotbalistou uplynulého roku.

Schicka trápí potíže s tříslem delší dobu. Už před sezonou se podrobil operaci, problémy se mu ale od druhé poloviny října vracejí. Aktuálně je opět mimo hru a bude muset vynechat nadcházející úvodní dva zápasy reprezentace v kvalifikaci mistrovství Evropy proti Polsku a v Moldavsku.

"V létě jsem měl první operaci třísel a od té doby se to se mnou táhne. Stalo se to pak na tréninku před (říjnovým) zápasem s Wolfsburgem při střelbě, při jedné střele mě píchlo v oblasti třísel. První vyšetření neukázala žádné zranění nebo nic svalového. Takže ze začátku se to rýsovalo, že to není nic vážného. Že když nebudu na jeden zápas, měl bych být stoprocentně na ten další," řekl Schick.

"Bohužel bolest nemizela, byla furt stejná a trvá to doteď. Když jsem před třemi čtyřmi týdny začal hrát, v to období jsem byl 10 dní až dva týdny kompletně zdravý, neměl jsem žádnou bolest. Ale zničehonic jsem se jeden den probudil a bylo to zpátky," doplnil Schick.

Připustil, že vzhledem k nečitelnosti zranění prožívá jedno z nejtěžších období kariéry. "Je to pro mě složité, ale vždy jsem se ze všeho dostal a věřím, že se z toho dostanu i teď. Můj plán i po konzultaci se specialisty je do tří čtyř týdnů možný, ale samozřejmě těžko říct," uvedl Schick.