Schick rozhodl o výhře Leverkusenu, Bayern otočil šlágr z 0:2

Patrick Schick z Leverkusenu slaví svůj gól do sítě Mönchengladbachu. ČTK/AP/Martin Meissner

Berlín - Útočník Patrik Schick sedmým gólem v sezoně německé fotbalové ligy rozhodl o vítězství Leverkusenu 1:0 na hřišti Mönchengladbachu. Bayer se ve 24. kole dočkal vítězství po pěti soutěžních zápasech a přesně po měsíci. Dvěma asistencemi pomohl k výhře Hoffenheimu 2:1 nad Wolfsburgem Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida zase připravil první gól Herthy Berlín při vítězství 2:1 nad Augsburgem. Ligovým lídrem zůstal Bayern Mnichov, ačkoliv prohrával v šlágru s Dortmundem od deváté minuty 0:2. I díky hattricku Roberta Lewandowského ale zvítězil 4:2.

Schick měl možnost skórovat už v první půli při dorážce střely Moussy Diabyho, úspěšný byl ale až v 76. minutě. Po dalším Diabyho průniku vyrazil brankář míč před sebe a Schick šajtlí zlomil bezbrankový stav. Borussia čeká na ligové vítězství už šest zápasů.

Kadeřábek na sebe poprvé upozornil po osmi minutách hry, kdy si na křídle přehodil míč na slabší levou nohu a centrem našel Christopha Baumgartnera, jenž střelou pod břevno poslal Hoffenheim do vedení. Patnáctým gólem v sezoně pak vyrovnal čtvrtý nejlepší střelec bundesligy Wout Weghorst, chvíli před poločasem ale přichystal odpověď opět Kadeřábek. Skákavý míč tentokrát z pravé nohy sice Ihlas Bebou na bližší tyči netrefil, zabíhající Andrej Kramarič už ale ano.

Hertha doma s Augsburgem prohrávala už od druhé minuty, ale Darida po uplynutí hodiny hry načal obrat. Hosté nechali českého záložníka naběhnout na vysoký míč za obranu a téměř z brankové čáry odcentrovat na zakončujícího Krzysztofa Piateka. V 87. minutě pár sekund po Daridovu odchodu ze hřiště rozhodl z penalty Dodi Lukebakio. Augsburg nastoupil bez Tomáše Koubka a Marka Suchého, oba zůstali nevyužitými náhradníky.

Mnichovští obhájci titulu ve šlágru kola záhy prohrávali. Po dvou minutách hry se s pomocí teče trefil Erling Haaland a o chvíli později slavil dvacetiletý Nor už čtvrtou branku do sítě Bayernu v sezoně. Vyrovnání ale ještě do přestávky zařídil nejlepší kanonýr soutěže Lewandowski. Polský reprezentant nejprve využil přihrávku Leroye Saného a druhý gól dal z penalty.

Po změně stran Bayern pokračoval v tlaku, ale rozhodl až v závěru. V 88. minutě obrana Borussie špatně odvrátila míč z pokutového území a Leon Goretzka dokonal obrat. Lewandowski pak z rychlého kontru zkompletoval hattrick a vylepšil si skvostnou statistiku o 31. gól v 23. ligovém utkání. K vyrovnání bundesligového rekordu v počtu branek za sezonu, který drží legendární útočník Bayernu Gerd Müller, zbývá dvaatřicetiletému kanonýrovi devět branek.

Druhé Lipsko hladkou výhrou 3:0 ve Freiburgu natáhlo vítěznou ligovou šňůru na šest zápasů a ztrácí na Bayern stále dva body. Tříbodový zisk zařídili Christopher Nkunku a po změně stran Alexander Sörloth a Emil Forsberg.

Výsledky 24. kola německé fotbalové ligy:

Eintracht Frankfurt - Stuttgart 1:1 (69. Kostič - 68. Kalajdzic), Freiburg - Lipsko 0:3 (41. Nkunku, 64. Sörloth, 79. Forsberg), Hertha Berlín - Augsburg 2:1 (62. Piatek, 87. Lukebakio z pen. - 2. Bénes), Hoffenheim - Wolfsburg 2:1 (8. Baumgartner, 41. Kramarič - 23. Weghorst), Mönchengladbach - Leverkusen 0:1 (76. Schick), Bayern Mnichov - Dortmund 4:2 (26., 44. z pen. a 90. Lewandowski, 88. Goretzka - 2. a 9. Haaland).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 24 17 4 3 71:34 55 2. Lipsko 24 16 5 3 46:20 53 3. Wolfsburg 24 12 9 3 38:21 45 4. Eintracht Frankfurt 24 11 10 3 47:33 43 5. Leverkusen 24 11 7 6 42:26 40 6. Dortmund 24 12 3 9 50:35 39 7. Union Berlín 23 8 10 5 36:26 34 8. Freiburg 24 9 7 8 37:38 34 9. Stuttgart 24 8 9 7 45:37 33 10. Mönchengladbach 24 8 9 7 40:37 33 11. Hoffenheim 24 8 6 10 39:41 30 12. Brémy 22 6 8 8 26:32 26 13. Augsburg 24 7 5 12 24:37 26 14. Hertha Berlín 24 5 6 13 28:43 21 15. Kolín nad Rýnem 23 5 6 12 21:41 21 16. Mohuč 24 4 6 14 23:44 18 17. Bielefeld 22 5 3 14 18:41 18 18. Schalke 24 1 7 16 16:61 10