Schick podle trenéra Šilhavého vidí návrat po operaci pozitivně

Praha - Podle manažera české fotbalové reprezentace Tomáše Pešíra je útočník Leverkusenu Patrik Schick po červnové operaci přitahovačů na noze pozitivně naladěný. Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý na nominační tiskové konferenci uvedl, že se blíží hráčův návrat do tréninku, nechtěl ale spekulovat, jestli by mohl být k dispozici už na říjnový sraz. Věří, že Schickův klubový spoluhráč Adam Hložek bude v zářijových zápasech reprezentace platný, byť v úvodních dvou kolech německé ligy zasáhl do hry až jako střídající hráč.

"Máme výhodu, že hodně hráčů je v Německu. Navštívili jsme všechny hráče působící v Německu. Měli jsme i štěstí, že Patrik měl zrovna volněji a přišel nás pozdravit (na sobotním utkání Mönchengladbach - Leverkusen). Vypadal docela pozitivně, protože když jsme ho viděli před měsícem a půl tady na Strahově, byl docela skeptický. Pro něj je důležité, že našli, co mu bylo. Je skoro vyléčený a zapojuje se do procesu. Doufáme, že tu brzy bude s námi," řekl Pešír.

Leverkusen v červenci na začátku letní přípravy informoval o Schickově operaci a uvedl, že na trávníky by se měl vrátit v říjnu. "S Páťou jsme v Mönchengladbachu seděli. Říkal, že to vidí velice nadějně, že během tří čtyř týdnů začne trénovat. To je pozitivní," uvedl Šilhavý.

O Schickově návratu do národního týmu nechtěl spekulovat. "Je to všechno kdyby. Prvotní je zdraví hráčů, od toho se to bude odvíjet. Začne s týmem trénovat, pak se uvidí, jak se zapojí do zápasů. Byli bychom rádi, kdyby byl k dispozici. Je to skvělý hráč, ale netroufnu si říct, jestli to bude příští sraz," prohlásil trenér.

Jednadvacetiletý ofenzivní univerzál Hložek v úvodních dvou bundesligových kolech odehrál pouze závěrečné minuty. "Má to těžké, Leverkusen ještě posílil. Proti Mönchengladbachu hráli výborně. Mrzí nás, že Adam nehraje víc, v přípravě měl herní vytížení. Tým je velice silný, i na tréninku dělá (Adam) posun. Uvidíme, jak dlouho to půjde. Asi nepůjde rok, aby chodil jen na 10 minut, to by sám nebyl spokojený. Byť neměl herní vytížení v prvních dvou kolech, věřím, že pro nás bude platný," mínil Šilhavý.

Vedle Hložka jsou v nominaci z útočníků i Tomáš Čvančara (Mönchengladbach), Jan Kuchta (Sparta) a Mojmír Chytil s Václavem Jurečkou (oba Slavia). "Nominovaní útočníci jsou silní, umí dávat góly. To, že jim to nepadá teď v klubu, neznamená, že tady góly dávat nebudou. Změní prostředí, spoluhráče. Myslím si, že jsou to pořád dobří hráči a předvedou to proti Albánii," uvedl reprezentační kouč.