Schick počítá s tím, že po vydařeném Euru se od něj bude hodně očekávat

Praha - Po pěti brankách na letním evropském šampionátu i vydařeném vstupu do této sezony v dresu Leverkusenu počítá český fotbalista Patrik Schick s tím, že fanoušci od něj nyní budou v reprezentaci hodně očekávat. V pátečním utkání kvalifikace mistrovství světa proti Walesu by pětadvacetiletý útočník rád gólově odčinil vyloučení z březnového venkovního vzájemného duelu, které ho připravilo o zářijový sraz.

"Samozřejmě počítám s tím, že po Euru i po startu bundesligy, kde jsem dával góly, budu asi víc pod drobnohledem a góly se ode mě budou čekat. Na druhou stranu s tímhle tlakem problém nemám, naopak si myslím, že se budu cítit ještě líp. V té formě samozřejmě chci pokračovat a dávat góly na reprezentační úrovni," řekl Schick v on-line rozhovoru s novináři.

Během nynějšího reprezentačního srazu převezme od UEFA cenu pro druhého nejlepšího střelce Eura za Portugalcem Cristianem Ronaldem, který měl o asistenci víc, a pro nejhezčí gól šampionátu. V úvodním utkání se Skotskem se Schick blýskl brankou z poloviny hřiště.

Formu si bývalý útočník Sparty, Bohemians 1905, Sampdorie Janov, AS Řím a Lipska přenesl i do začátku sezony. V dosavadních sedmi kolech bundesligy dal za Leverkusen šest branek a ve střelecké tabulce ztrácí jen jeden gól na vedoucí dvojici Robert Lewandowski a Erling Haaland.

"Všechno začalo evropským šampionátem, kde jsem dal pět gólů. Tu formu jsem si přenesl i do bundesligy. Myslím si, že forma je dobrá. Jsem zdravý, to je pro mě nejdůležitější. Daří se mně, daří se Leverkusenu, takže jsem přijel naladěný dobře. Akorát jsme hráli hodně zápasů, do toho poháry, cestování. Takže teď ještě trochu cítím nějakou únavu," uvedl Schick.

"Co se týče tabulky střelců, je dobře, že mi to tam padá za začátku sezony. To je vždy pro útočníka důležité. Ale máme za sebou jen sedm zápasů. Těch gólů ještě padne hodně, zápasů je ještě taky strašně moc. Může přijít nějaké zranění, cokoliv, takže zatím to pro mě není nějaké téma. Ale určitě jsem rád, že jsem na té špičce," doplnil Schick.

Leverkusen o víkendu zvítězil v Bielefeldu 4:0 a na druhém místě tabulky má stejně bodů jako vedoucí Bayern Mnichov. "Přišel nový trenér, který týmu dal zase nějakou novou tvář. Hrajeme atraktivní útočný fotbal, na což podle mě v Leverkusenu máme hráče. Oproti minulé sezoně jsme i lepší tým, co se týče nějakého klima v kabině. To je pak na hřišti taky vidět," uvedl Schick.

"Zatím jsme všichni spokojení, jak nám to jde. Ale nesmíme polevit. Minulou sezonu to bylo to samé, do Vánoc jsme byli na špičce. Teď to vypadá, že by to mohla být podobná situace. Snad se poučíme, neuděláme stejnou chybu dvakrát a budeme bojovat třeba o titul až do konce," doplnil Schick.

Kvůli trestu za vyloučení při březnové kvalifikační prohře 0:1 ve Walesu chyběl v zářijových zápasech národnímu týmu. Nyní má proti Ostrovanům v klíčovém utkání o druhé místo ve skupině možnost na nápravu. "Ta červená karta byla hodně zvláštní. Ale zase ve mně není žádná zášť, už je to nějaká doba, co se to stalo. Spíš mě mrzelo, že jsem nemohl pomoci minule," řekl Schick.

"Jak už říkal trenér, tu červenou kartu bych si chtěl vynahradit nějakým lepším způsobem. Každopádně jim to budu chtít vrátit a dát jim nějaký gól, to rozhodně. Těším se na to moc. Očekávám, že přijde hodně lidí, že to bude hezký zápas. Je hodně důležitý, věřím, že to zmákneme," prohlásil Schick.

Po skvělých výkonech na Euru měl v létě nabídky z jiných klubů, ale o změně dresu neuvažoval. "Samozřejmě po tom vydařeném šampionátu nějaké nabídky byly. Ale popravdě jsem to ani neměl v hlavě někam přestupovat, ani jsem to nechtěl. Ani Leverkusen to neměl v plánu. Takže jsme ani nic moc neřešili. Já byl od začátku rozhodnutý, že tuhle sezonu chci být v Leverkusenu a mít mnohem lepší sezonu, než byla ta minulá. Zatím jde vše podle plánu," uvedl Schick.