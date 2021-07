Schick pátým gólem dorovnal nejlepšího českého střelce historie ME Baroše

Baku - Útočník Patrik Schick pátým gólem na probíhajícím evropském šampionátu dorovnal nejlepšího českého střelce historie kontinentálního mistrovství Milana Baroše. Pětadvacetiletý hráč německého Leverkusenu, který na začátku druhé půle čtvrtfinále proti Dánsku v Baku snížil na konečných 1:2, zároveň dotáhl v čele tabulky kanonýrů Portugalce Cristiana Ronalda.

Baroš na Euru v roce 2004 v Portugalsku rovněž skóroval pětkrát a získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje. Čtyři branky dal na kontinentálních šampionátech Vladimír Šmicer, který se ale trefil na třech různých turnajích.

Schick se na turnaji blýskl hned v úvodním utkání se Skotskem, v němž dvěma góly zařídil výhru 2:0. Druhou branku dal lobem z rekordní vzdálenosti 49,7 metru. Poté skóroval při remíze 1:1 s Chorvatskem a osmifinálovém vítězství 2:0 nad Nizozemskem. Na pět gólů na jednom Euru dosáhl jako devátý hráč v historii.

Schick v čele střelecké tabulky probíhajícího mistrovství dotáhl Ronalda, který už s Portugalskem vypadl. Před českým útočníkem se udržel díky jedné asistenci, což je při stejném počtu gólů další kritérium.

"Co se týče (mých) vstřelených gólů, tak to bylo povedené. Ale všichni cítíme, že se z toho dnes dalo vycucnout více, Dánové byli hratelní. Mrzí nás to," řekl Schick po prohře 1:2 a vyřazení z turnaje v České televizi.