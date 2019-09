Schick odešel z Říma do Lipska na roční hostování s opcí

Fotbalista AS Řím Patrik Schick.

Lipsko (Německo) - Reprezentační útočník Patrik Schick po dvou letech opustil AS Řím a odešel do bundesligového Lipska na roční hostování s opcí. Německý klub za angažmá třiadvacetiletého českého fotbalisty zaplatil 3,5 milionu eur (asi 91 milionů korun), součástí dohody je i opce na přestup. AS Řím o tom informoval na svém webu.

"Giallorossi" koupili Schicka předloni ze Sampdorie Janov za 38 milionů eur (téměř miliardu korun) jako nejdražší posilu v historii klubu. V italské metropoli však bývalý hráč Sparty nebo Bohemians 1905 nenaplnil vysoká očekávání a v 58 soutěžních zápasech skóroval pouze osmkrát.

"Patrik je velmi atletický a technický hráč. Má reprezentační zkušenosti a pro naši útočnou hru bude přínosem," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Lipska Markus Krösche. "Jsem rád, že všechno dobře dopadlo a doufám, že týmu pomůžu," přidal Schick.

Český útočník, který se stane osmým českým fotbalistou v bundeslize, hraje v zahraničí od roku 2016, kdy zamířil do Sampdorie. Premiérová sezona v Itálii mu vyšla a za janovský tým ve 35 soutěžních utkáních vstřelil 13 branek, z toho 11 v Serii A. V létě 2017 měl český reprezentant původně namířeno do Juventusu, z transferu však sešlo kvůli zdravotním komplikacím a údajným problémům se srdcem.

Odchovanec Sparty se v AS neprosadil i kvůli tomu, že na jeho ideální pozici hrotového útočníka většinou dostával přednost zkušený Bosňan Edin Džeko. Schickovi se mnohem víc dařilo v národním týmu, kde za posledních 12 utkání vstřelil sedm gólů. Celkem má na kontě 18 reprezentačních startů a osm branek.

Lipsko vede dvaatřicetiletý trenér Julian Nagelsmann, jenž si předtím udělal jméno v Hoffenheimu. Schicka čeká velká konkurence. V útoku "Roten Bullen" vedle sebe nastupuji Timo Werner a Yussuf Poulsen, kteří v minulé sezoně dohromady nastříleli 31 ligových gólů. Německý tým čeká i Liga mistrů.