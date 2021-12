Schick od sebe po Euru góly v bundeslize čekal, ale nemyslel si, že jich dá 16

Praha - Fotbalista Patrik Schick po vydařeném mistrovství Evropy, kde pěti brankami pomohl české reprezentaci do čtvrtfinále, na sobě pracoval i o letní dovolené a věřil, že se mu bude střelecky nadále dařit. Pětadvacetiletý útočník Leverkusenu ale úplně nečekal, že za podzimní část bundesligy stihne nastřílet 16 branek. Těší ho, že se drží v tabulce kanonýrů hned za hvězdným Robertem Lewandowským z Bayernu Mnichov.

"Očekávání bylo takové, že se mi povedlo Euro a teď jsou všichni zvědaví, jak to bude vypadat v bundeslize. Jestli to na Euru nebylo štěstí, jestli to budu dokazovat. Pod nějakým tlakem jsem byl. To Euro mi samozřejmě dodalo velké sebevědomí a chuť do práce," řekl na tiskové konferenci před vyhlášením výsledků ankety o českého Sportovce roku, v níž se dostal do elitní desítky.

"Po Euru během krátké dovolené jsem si samozřejmě chvilku odpočinul, ale už během volna jsem na sobě pracoval, abych byl na sezony připravený. Abych pak nemusel dohánět něco, co jsem zmeškal během dovolené. To je taky důvod, proč jsem do sezony naskočil takhle. Že jsem se udržoval během léta. To je taky plus, proč se mi tak daří," doplnil bývalý hráč Lipska, AS Řím, Sampdorie Janov, Bohemians 1905 a Sparty.

Během podzimu dal v bundeslize 16 branek a už vyrovnal nejlepší český střelecký výkon za sezonu v pěti největších evropských ligách. "Přiznám se, že jsem úplně nečekal, že bych měl těch gólů po první půlce sezony až 16. Po Euru jsem měl velkou chuť a byl jsem připravený na to, že góly chci dávat, že je budu dávat. Že jich bude 16, to jsem nečekal, ale můj cíl před sezonou byl pohybovat se kolem 20 branek," prohlásil Schick.

Ve střelecké tabulce bundesligy má o tři góly méně než vedoucí Lewandowski, naopak před třetím Erlingem Haalandem má k dobru tři branky. "Samozřejmě tabulku střelců sleduji. Rozhodně vím, jak bude těžké držet s Lewandowským a Haalandem krok. Zatím je to příjemné, že jsem na dostřel, že jsem okolo nich. Sezona je ale ještě hrozně dlouhá a bude strašně moc zápasů. Uvidíme, jak se to všechno vyvine," prohlásil Schick.

Necítí, že by si na něj nyní soupeři dávali výrazně větší pozor. "Neřekl bych úplně něco speciálního. Ty týmy si asi před zápasem, který je, ukazují, v jakých prostorech se pohybuji, z jakých pozic dávám góly. Možná se potom ti obránci snaží být na mě více připravení než normálně. Trošku větší příprava možná bude, ale neřekl bych, že něco speciálního," uvedl Schick.

V uplynulém roce se blýskl také gólem z poloviny hřiště v úvodním utkání na mistrovství Evropy proti Skotsku. "Když jsme byli na tom šampionátu, viděl jsem ho dostkrát. Pořád se ten gól někde objevuje, takže jsem ho viděl fakt hodněkrát," uvedl Schick.

V březnu ho s reprezentací čeká play off o mistrovství světa. V semifinále Češi nastoupí ve Švédsku a v případě výhry pak ve finále proti lepšímu z dvojice Rusko - Polsko. "Není to zase tak daleko, jsou to dva zápasy, když vše vyjde dobře. Bude to velmi obtížné, Švédové mají kvalitní mančaft. Je to jeden zápas, bude rozhodovat momentální forma a hlavně zdravotní stav. Bude hrozně důležité, jak se všechny tyhle věci sejdou v daný den dohromady. Když tyhle všechny okolnosti budou hrát pro nás, máme celkem velkou šanci Švédy porazit," mínil.

"Pak bychom viděli, koho bychom dostali v dalším utkání. Myslím, že ta šance je reálná. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že to zvládnout můžeme. Počítám s nějakým očekáváním, lidi asi teď budou spoléhat na to, že to nějakými góly podpořím. Na to jsem připraven," dodal Schick.