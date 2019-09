Schick nebyl v Římě šťastný, potřeboval změnit klima

Praha - Fotbalový útočník Patrik Schick je rád, že z AS Řím odešel na hostování k bundesligovému lídrovi z Lipska. Třiadvacetiletý český reprezentant cítil, že po dvou letech v italské metropoli, kde nenaplnil vysoká očekávání, potřeboval změnit působiště.

"Cítil jsem, že potřebuju změnu. Necítil jsem se v Římě úplně šťastný, věděl jsem, že potřebuju změnit klima. Cítil jsem, že jestli se mám někam posunout, potřebuju změnu a potřeboval jsem se správně něčím nakopnout. Tohle je ideální krok," řekl novinářům Schick, který se momentálně připravuje s reprezentací na kvalifikační duely v Kosovu a Černé Hoře o postup na evropský šampionát 2020.

O Schicka se zajímaly i Fiorentina, Bergamo či Sampdoria Janov, odkud do Říma přestoupil. Prioritu ale pro něj představovalo Německo. "Od začátku jsem to směřoval k bundeslize, nechtěl jsem zůstat v Itálii. Rozhodoval jsem se podle toho, jakým fotbalem se tým prezentuje, jakým stylem chce hrát. Samozřejmě jsem slyšel skvělé reference na trenéra plus Liga mistrů. Těch pozitiv bylo strašně moc, proto jsem se rozhodl pro Lipsko," uvedl Schick.

"Zatím jsem tam strávil jenom chvilku, ale ze všech lidí, se kterými jsem se setkal, mám skvělý dojem. Zatím to na mě působí strašně pozitivně," prohlásil někdejší hráč Sparty či Bohemians 1905.

Lipsko, které jako jediné v německé lize z úvodních tří duelů neztratilo ani bod, vede kouč Julian Nagelsmann, kterého v Hoffenheimu zažil Schickův reprezentační spoluhráč Pavel Kadeřábek. "Osobně jsme se nesetkali. Ale reference od Pavla a dalších kluků byly hrozně pozitivní, že je velmi lidský, dobře komunikuje s hráči a jeho styl fotbalu hráče baví," konstatoval Schick.

Vedení AS Řím ho před dvěma lety přivedlo ze Sampdorie za 38 milionů eur (téměř miliardu korun) jako nejdražší posilu v historii klubu. V 58 soutěžních utkáních ale Schick zaznamenal jen osm branek. V dresu "Giallorossi" se mu nedařilo z několika důvodů.

"Už start mého angažmá byl těžký, když jsem přišel po dvouměsíční pauze. Najednou jsem skočil do vody a bez přípravy jsem začal trénovat, což přineslo zranění, ze kterých jsem se pořád dostával a pak se do nich vracel. Začátek nebyl lehký plus potom jsem často nastupoval na pozici křídla, která nebyla optimální," vysvětlil Schick.

"Byla na mě velká očekávání, která jsem bohužel úplně nenaplnil. Byl jsem neustále dost pod tlakem. V každém zápase, ve kterém jsem nastoupil, byla na mě největší pozornost. Necítil jsem se v hlavě volný, vždycky jsem byl těmi očekáváními dost svázaný. Tohle byl asi největší problém," prohlásil rodák z Prahy.

Díky vyřešené budoucnosti se může plně koncentrovat na reprezentační povinnosti. "Nemám nad čím přemýšlet, všechno je hotové. Plně se soustředím na reprezentaci a na ty dva zápasy, které nás čekají. Hodně napoví v tom, kam ve skupině můžeme směřovat. Z tohohle hlediska jsem připravený," uvedl Schick, který v červnu zařídil v kvalifikaci dvěma góly výhru 2:1 nad Bulharskem a trefil se i při triumfu 3:0 nad Černou Horou.

"Když oba zápasy zvládneme, budeme k druhému místu hodně blízko. Připravíme se na to, jak nejlépe můžeme. Nic nepodceníme. Šest bodů je náš cíl," řekl Schick.