Schick: Je hezké být na čele, ale není můj cíl stát se nejlepším střelcem Eura

Praha - Český fotbalista Patrik Schick po dvou zápasech na mistrovství Evropy senzačně vede s třemi góly průběžné pořadí střelců, na Zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra turnaje ale zatím nemyslí. Po zákroku Dejana Lovrena v pátečním utkání skupiny D proti Chorvatsku, v němž proměněnou penaltou přispěl k remíze 1:1, nemá vážnější zranění.

"Máme za sebou dva zápasy. Je samozřejmě hezké být na čele před všemi těmi skvělými hráči, ale zápasů ještě bude. Plus počítáme s tím, že favorité ze svých skupin postoupí a útočníci určitě budou dávat góly. Zatím to pro mě není nějaké velké téma," řekl Schick v on-line rozhovoru z Prahy, kde má mužstvo během Eura základnu.

"Pro mě je důležitý hlavně týmový úspěch, takže se soustředím na to. Chci pomoct týmu postoupit ze skupiny a na tabulku střelců se nesoustředím. Chci pomoci týmu góly dojít co nejdál a není to nějaký můj cíl být nejlepším střelcem Eura. Kolik budu mít gólů na konci, to mě tolik nezajímá," doplnil pětadvacetiletý útočník.

V pátečním duelu se prosadil v 37. minutě z penalty poté, co ho ve výskoku loktem zasáhl Lovren. Španělský sudí Carlos del Cerro Grande nařídil pokutový kop po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu. Lovren s penaltou nesouhlasil, podle Schicka ale šlo o jasný faul.

"Přímo s Lovrenem jsem o tom nemluvil. Když jsme šli na druhou půlku zápasu, tak jsme prohodili na půlce pár slov s Perišičem, který říkal, že o mně Lovren nevěděl. Snažil se komunikovat s rozhodčím a vysvětlit mu to. Za mě to byla stoprocentní penalta," uvedl Schick.

"Kdyby to bylo na půlce, byl by to faul. Když je to ve vápně, je to úplně stejné. Vymlouvat se na to, že mě neviděl, to je jako když projedete zákazem vjezdu, stopne vás policajt a vy řeknete, že jste neviděl značku," dodal Schick.

Přestože krvácel z nosu, ujal se penalty a otevřel skóre. "Tekla mi celkem dost krev, ale nic dramatického. Nebyl jsem tak otřesený, že bych penaltu nemohl kopat. Byl jsem koncentrovaný a rozhodnutý, kam to kopnu," řekl Schick, který gólovou oslavou napodoboval bojovníka MMA Nateho Diaze. "Když má fight, je většinou celý zakrvácený. Mělo to být něco podobného," doplnil Schick s úsměvem.

Jeho zranění by nemělo být vážné a měl by být připraven na úterní závěrečné utkání skupiny s Anglií. "Nos zlomený nemám. Mám to trochu nateklé, trochu hůř se mi dýchá, ale jinak v pohodě," uvedl Schick.

Dvě branky si připsal v pondělním úvodním duelu se Skotskem, v němž zařídil výhru 2:0. Blýskl se především ukázkovým lobem přes soupeřova gólmana, ze vzdálenosti 49,7 metru ještě v historii Eura nikdo před ním neskóroval.

Schick se cítil dobře už před turnajem. "Pro mě bylo důležité, že jsem jel na šampionát zdravý. Neměl jsem nic, co by mě limitovalo. To je u mě vždy hrozně důležité, když se cítím fajn. Pak je to i na hřišti vidět," uvedl Schick.

"Nějakou formu jsem ještě doladil i na kempu před Eurem. Už před šampionátem jsem byl v pohodě, těšil jsem se na něj. Ke gólům mi dost pomohli i ostatní kluci, protože hrajeme fakt dobře jako mužstvo. Teď to vystřelilo mě, další zápasy to zase může být někdo jiný," doplnil útočník Leverkusenu. Na jednom šampionátu dal z českých hráčů více gólů naposledy Milan Baroš, který s pěti brankami ovládl tabulku kanonýrů na Euru 2004.

Po remíze s Chorvatskem mají reprezentanti na dosah postup do vyřazovací fáze. Pokud s Anglií získají aspoň bod, nečekaně vyhrají skupinu. "Anglie má obrovskou kvalitu a top hráče. V prvních dvou zápasech si nevytvořili tolik šancí, možná se trochu trápili v útoku. Ale vždy se proti nim hrozně těžko hraje. Máme čtyři body, to je velmi dobrá pozice. Budeme chtít vyhrát a potvrdit postup," dodal Schick.