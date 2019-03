Řím - Reprezentační útočník Patrik Schick rozhodl gólovou hlavičkou dohrávku 27. kola italské ligy, v níž domácí fotbalisté AS Řím porazili 2:1 Empoli. Mezi střelce se Schick v Serii A zapsal potřetí v sezoně a poprvé od 26. prosince a vysloužil si pochvalu od nového trenéra Claudia Ranieriho.

Schick poprvé po únorovém zranění nastoupil v základní sestavě a zařídil poločasové vedení 2:1. Domácí nejprve už v úvodní čtvrthodině nešťastnou vlastní brankou ztratili brzký náskok, o který se postaral devátým gólem v sezoně nejlepší týmový střelec El Shaarawy. Schick si pak ve 33. minutě naskočil na Florenziho centr z volného přímého kopu a hlavou nasměroval favorita k vítězství.

"Jsem tu teprve tři dny a ještě jsem s mužstvem dostatečně nepracoval. Ale co jsem slyšel, Schick má všechno, co je třeba k tomu, aby byl fantastický fotbalista. Techniku, rychlost, ovládání míče, umí dávat góly. Řekl jsem mu, že když bude hrát s takovým nasazením, jako když naskočil z lavičky proti Portu (v Lize mistrů), může být jedním z mých mužů. Dnes to do jisté míry dokázal, ale každý ze sebe musí dostat víc," řekl Ranieri, který po vyřazení z osmifinále LM nahradil Eusebia Di Francesca.

O výhru už domácí nepřišli ani v oslabení po Florenziho vyloučení deset minut před koncem. V 88. minutě sice inkasovali, rozhodčí ale po konzultaci s videem gól kvůli předchozí hře rukou odvolal.

Římský celek se po čtvrtém vítězství z posledních pěti zápasů vrátil na páté místo tabulky, na němž má tříbodovou ztrátu na Inter Milán. Empoli se drží jen o bod nad sestupovým pásmem.

Italská fotbalová liga - 27. kolo:

AS Řím - Empoli 2:1 (9. El Shaarawy, 33. Schick - 12. vlastní Juan Jesus)

Tabulka:

1. Juventus Turín 27 24 3 0 59:17 75 2. Neapol 27 17 6 4 48:21 57 3. AC Milán 27 14 9 4 41:23 51 4. Inter Milán 27 15 5 7 40:22 50 5. AS Řím 27 13 8 6 51:37 47 6. Bergamo 27 13 5 9 56:38 44 7. FC Turín 27 11 11 5 35:23 44 8. Lazio Řím 26 12 6 8 37:28 42 9. Sampdoria Janov 27 11 6 10 44:35 39 10. Fiorentina 27 8 13 6 42:33 37 11. Parma 27 9 6 12 29:40 33 12. Sassuolo 27 7 11 9 36:42 32 13. FC Janov 27 7 9 11 32:42 30 14. Cagliari 27 6 9 12 23:39 27 15. Udine 26 6 7 13 22:36 25 16. Spal Ferrara 27 5 8 14 23:41 23 17. Empoli 27 5 7 15 34:53 22 18. Boloňa 27 4 9 14 22:40 21 19. Frosinone 27 3 8 16 20:51 17 20. Chievo 27 1 10 16 20:53 10

Poznámka: Chievu byly odečteny 3 body za falšování účetnictví.