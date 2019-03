Praha - Fotbalista Patrik Schick v obou zápasech pod novým trenérem AS Řím nastoupil v základní sestavě, v minulém kole dokonce skóroval. Dobrou formu by si rád přenesl i do české reprezentace, kterou čeká úvodní duel kvalifikace mistrovství Evropy v Anglii a poté domácí příprava s Brazílií. Národní tým podle něj musí k utkáním s oběma giganty nastoupit sebevědomě, pokud chce pomýšlet na úspěch.

"Zápasy, co se hrají v Itálii a co se hrají tady v reprezentaci, jsou celkem rozdílné. Cítím se fyzicky dobře, jako na každý sraz jsem přijel s velkou chutí. Takže věřím, že na to navážu a všichni navážeme na zápasy, co jsme s národním týmem odehráli minule," řekl novinářům Schick.

V Římě má od smolného vyřazení v osmifinále Ligy mistrů od Porta nového kouče. Eusebia Di Francesca nahradil Claudio Ranieri, který hned v úvodu angažmá o Schickovi mluvil velmi pozitivně.

"Něco jsem slyšel z tiskové konference, pak se mnou mluvil i před jeho prvním zápasem proti Empoli. Samozřejmě mi udělalo radost, že o mně takhle hezky mluvil. Jsem rád, že jsem dal v zápase i gól a vyhráli jsme 2:1," uvedl Schick.

"Za trenéra Di Francesca jsem měl minutáž, ale akorát jsem nastupoval spíš z křídla. Teď hrajeme se dvěma útočníky, což je pro mě lepší. Tenhle systém mi vyhovuje líp," dodal třiadvacetiletý útočník.

Vyřazení s Portem po prodloužení odvety v Portugalsku ho stále mrzí. Zatímco portugalský celek vstřelil rozhodující gól z penalty, AS Řím se následně pokutového kopu po zákroku na Schicka nedočkal.

"Rozhodně mě to štve. Po první penaltě, co pískl proti nám, jsem byl v první moment přesvědčený, že až se rozhodčí půjde podívat na video, uvidí to a penaltu pískne. Všichni jsme nepochopili, proč se ani rozhodčí nešel podívat. Dostával jen po sluchátku nějaké informace. Z toho jsme byli hodně zklamaní a vůbec jsme nepochopili, proč v takhle důležitý moment, v poslední minutě prodloužení, se nejde ani podívat," uvedl Schick.

"Minulý rok v Lize mistrů, kdy jsme hráli semifinále s Liverpoolem, skončila odveta 4:2 a chyběl nám jeden gól, abychom šli do prodloužení. V zápase byly dva penaltové zákroky, které nebyly pískané. Tenhle rok to bylo podobné. Mrzí to, ale na druhou stranu musím uznat, že Porto hrálo velmi dobře," dodal.

V Římě skončil i sportovní ředitel Monchi. "Zasáhlo nás to všechny, ani jsme úplně nečekali, že odejde. Byl to hrozně férový chlap, který za námi vždycky stál a bránil nás. Dost nás to překvapilo a celkem i mrzelo, že odešel. Všichni jsme ho měli rádi," řekl Schick.

K zápasům s Anglií a Brazílií podle něj národní celek nesmí přistoupit se strachem. "Samozřejmě máme k Anglii i k Brazílii velký respekt, ale neděláme z toho nějakou nadvěc. Všichni máme nějaké zkušenosti, hrát proti takovým hráčům pro nás není něco úplně neobvyklého. Připravujeme se na to, že v Anglii chceme minimálně vzít aspoň bod. Pokud pojedeme na zápas předem s tím, že je to v pytli, to by byl velký problém. Ale takhle to nemáme nikdo nastavené," dodal.